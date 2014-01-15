Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Está diseñado para tener siempre a mano los niveles pivote de grandes timeframes (W1, MN1) en todos los símbolos de la observación del mercado. Los resultados del trabajo del script se escriben en el archivo html en la carpeta MetaTrader5/MQL5/archivos. Para ver desde cualquier navegador avanzado si se puede imprimir el archivo necesario (el que era objetivo de crear el script). Cuando se imprime en su navegador, vaya a "Archivo – Configurar página" y seleccionar la marca junto a "Imprimir los colores de fondo y las imágenes".
Usted puede lanzar un script en la gráfica de cualquier par de divisas de cualquier timeframe ya que el cálculo se realizará sobre todos los símbolos y datos del timeframe que pondrá en los parámetros de entrada.
Parámetros:
- Nombre de archivo - es el nombre del archivo con los resultados de los cálculos. No hay necesidad de especificar la extensión de archivo.
- Timeframe a calcular - según qué plazo se calcularán los Puntos de Pivote.
El resultado del trabajo del script (así aparece el archivo html):
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1357
