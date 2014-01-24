Mira cómo descargar robots gratis
ShowMinMaxDayLevels - indicador para MetaTrader 5
El indicador visualiza el máximo y el mínimo de un día (especificado por el valor del parámetro de entrada DayShift) en cualquier periodo. Si DayShift es igual a cero, la información del indicador se calcula para el día actual!
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input uint DayShift=0; // desplazamiento del contador en días input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1007
