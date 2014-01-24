CodeBaseSecciones
ShowMinMaxDayLevels - indicador para MetaTrader 5

El indicador visualiza el máximo y el mínimo de un día (especificado por el valor del parámetro de entrada DayShift) en cualquier periodo. Si DayShift es igual a cero, la información del indicador se calcula para el día actual!

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input uint DayShift=0; // desplazamiento del contador en días 
input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras

ShowMinMaxDayLevels

ShowMinMaxDayLevel 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1007

