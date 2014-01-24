CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1358
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Estocástico estándard mostrado como un histograma de colores relativo al nivel 50. Las barras ascendentes del histograma que sobrepasan 50 se colorean de verde y las descendentes en azul. Por debajo de 50, las barras descendentes se colorean en rojo y las ascendentes en magenta. Si el histograma está por encima de la línea de señal, esta última se colorea de verde indicando un mercado alcista. Si el histograma está por debajo de la línea de señal, esta última se colorea de rojo indicando un mercado bajista.

ColorStochastic

ColorStochastic 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1010

InfoMarket InfoMarket

Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con el par de divisas.

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

El indicador visualiza el máximo y el mínimo de un día (especificado por el valor del parámetro de entrada) en cualquier periodo.

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicador de rango para dos periodos de tiempo cualesquiera.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing.