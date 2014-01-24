Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorStochastic - indicador para MetaTrader 5
Estocástico estándard mostrado como un histograma de colores relativo al nivel 50. Las barras ascendentes del histograma que sobrepasan 50 se colorean de verde y las descendentes en azul. Por debajo de 50, las barras descendentes se colorean en rojo y las ascendentes en magenta. Si el histograma está por encima de la línea de señal, esta última se colorea de verde indicando un mercado alcista. Si el histograma está por debajo de la línea de señal, esta última se colorea de rojo indicando un mercado bajista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1010
