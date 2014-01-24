CodeBaseSecciones
InfoAccount - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1350
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Se trata de un script informativo que visualiza información relacionada con la cuenta de trading en la esquina superior izquierda del gráfico. Visualiza datos como el Apalancamiento, nivel de Stop Out, y otros. Puede ser de gran utilidad si tiene varias cuentas con diferentes parámetros.

Los datos son visualizados durante veinte segundos y luego se eliminan del grafico.

Funcionamiento del script InfoAccount

El script se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó el 13.02.2012 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1005

