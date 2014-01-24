Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Se trata de un script informativo que visualiza información relacionada con la cuenta de trading en la esquina superior izquierda del gráfico. Visualiza datos como el Apalancamiento, nivel de Stop Out, y otros. Puede ser de gran utilidad si tiene varias cuentas con diferentes parámetros.
Los datos son visualizados durante veinte segundos y luego se eliminan del grafico.
El script se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó el 13.02.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1005
