



Se trata de un script informativo que visualiza información relacionada con la cuenta de trading en la esquina superior izquierda del gráfico. Visualiza datos como el Apalancamiento, nivel de Stop Out, y otros. Puede ser de gran utilidad si tiene varias cuentas con diferentes parámetros.

Los datos son visualizados durante veinte segundos y luego se eliminan del grafico.

Funcionamiento del script InfoAccount



El script se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó el 13.02.2012 (en ruso).