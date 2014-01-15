Participe de nossa página de fãs
ShowMinMaxDayLevels - indicador para MetaTrader 5
Este indicador exibe os níveis de máximo e mínimo diário (especificado pelo valor DayShift do parâmetro de entrada) de qualquer período de tempo. Se DayShift for igual a zero, todos os dados do indicador são recalculados no dia atual!
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input uint DayShift=0; // Deslocamento do início da contagem em dias input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
ShowMinMaxDayLevel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1007
