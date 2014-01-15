CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ShowMinMaxDayLevels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1436
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador exibe os níveis de máximo e mínimo diário (especificado pelo valor DayShift do parâmetro de entrada) de qualquer período de tempo. Se DayShift for igual a zero, todos os dados do indicador são recalculados no dia atual!

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input uint DayShift=0; // Deslocamento do início da contagem em dias  
input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras

ShowMinMaxDayLevels

ShowMinMaxDayLevel 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1007

Geo_ShowOpenDayLevel Geo_ShowOpenDayLevel

Este indicador exibe o nível da abertura diária de qualquer período de tempo.

OptimReport v2.15 OptimReport v2.15

Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester(). Este código fornece-lhe muitas características, que podem ser usados ​​durante a otimização de seu EA. Ele também permite que você salve as caraterísticas otimizadas em um arquivo HTML.

Segundo Gráfico Segundo Gráfico

O indicador simples para exibir a tabela de preços de qualquer ativo de negociação na janela do indicador.

Indicador iUSDx (USD index) Multi-moeda Indicador iUSDx (USD index) Multi-moeda

O indicador iUSDx utiliza o "Painel de Controle MCM" para o modo multi-moedas. Ele calcula o índice USD.