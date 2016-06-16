ShowMinMaxDayLevels





この指標は任意の時間枠上で（DayShift入力パラメータ値で指定された）その日の高値と安値を表示します。DayShiftがゼロの場合、指標データはその日に再算出されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。



input uint DayShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

ShowMinMaxDayLevel