ShowMinMaxDayLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は任意の時間枠上で（DayShift入力パラメータ値で指定された）その日の高値と安値を表示します。DayShiftがゼロの場合、指標データはその日に再算出されます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint DayShift=0; // 日数でのカウントスタートシフト input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
ShowMinMaxDayLevel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1007
