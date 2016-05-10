und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ShowMinMaxDayLevels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 862
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt den Tagshöchst- und Tagestiefstkurs (bestimmt durch den Eingabeparameter DayShift) auf jedem Zeitrahmen Wenn DayShift gleich Null ist, werden die Kurse des aktuellen Tages verwendet!
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input uint DayShift=0; // Versatz zum aktuellen Tag input int Shift=0; // horizontaler Versatz des Indikators in Bars
ShowMinMaxDayLevel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1007
Der Indikator zeigt den Tages-Eröffnungskurs auf jedem Zeitrahmen.InfoAccount
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Handelskontos im Chart angezeigt.
Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iHighest, iLowest, iBarshift. Verfügt über Kurz-Aufrufe aller Funktionen (Symbol und Zeitrahmen des aktuellen Charts).InfoMarket
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Symbols im Chart angezeigt.