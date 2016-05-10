CodeBaseKategorien
Indikatoren

ShowMinMaxDayLevels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
862
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt den Tagshöchst- und Tagestiefstkurs (bestimmt durch den Eingabeparameter DayShift) auf jedem Zeitrahmen Wenn DayShift gleich Null ist, werden die Kurse des aktuellen Tages verwendet!

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input uint DayShift=0; // Versatz zum aktuellen Tag 
input int Shift=0;                      // horizontaler Versatz des Indikators in Bars

ShowMinMaxDayLevels

ShowMinMaxDayLevel 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1007

