Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ShowMinMaxDayLevels - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, отображающий на любом ТФ максимальный и минимальный уровни дня, определяемого значением входного параметра DayShift. В случае равенства параметра DayShift нулю в пределах текущего дня все данные индикатора пересчитываются!
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint DayShift=0; // сдвиг начала отсчёта в днях input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор ShowMinMaxDayLevel
Простейший индикатор для отображения графика цены любого торгового инструмента в окне индикатора.Индикатор "Spread_Of_Symbols"
Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.
Индикатор, отображающий на любом ТФ уровень открытия дняInfoAccount
Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущем торговом счёте на график,