Индикаторы

ShowMinMaxDayLevels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2576
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, отображающий на любом ТФ максимальный и минимальный уровни дня, определяемого значением входного параметра DayShift. В случае равенства параметра DayShift нулю в пределах текущего дня все данные индикатора пересчитываются!

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint DayShift=0; // сдвиг начала отсчёта в днях 
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1 Индикатор ShowMinMaxDayLevels

