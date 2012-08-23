Простейший индикатор для отображения графика цены любого торгового инструмента в окне индикатора.

Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.