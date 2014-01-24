Se trata de un script informativo que visualiza información relacionada con el par de divisas actual en la esquina superior izquierda del gráfico. Visualiza información como freeze level de la orden (FreezeLevel), tamaños de lote mínimo y máximo, paso del lote, distancia mínima para colocar órdenes (StopLevel), swaps, etc.

Los datos son visualizados durante veinte segundos y luego se eliminan del grafico.

Funcionamiento del script InfoMarket

Este script se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó el 30.04.2012 (en ruso).