ShowMinMaxDayLevels - MetaTrader 5脚本

该指标在任何周期显示（由DayShift输入参数值指定的）某天的最高和最低水平。如果DayShift等于零，所有指标数据在当天内重计算！

指标的输入参数：

//+-----------------------------------+
//| 指标的输入参数                      |
//+-----------------------------------+
input uint DayShift=0; // 计算开始的以天计的位移 
input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1007

