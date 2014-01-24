Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Geo_ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1031
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador muestra el nivel de apertura del día en cualquier periodo.
Geo_ShowOpenDayLevel
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.02.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1006
InfoAccount
Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con la cuenta de trading.SpudsStochastic
8 osciladores Estocásticos (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).
ShowMinMaxDayLevels
El indicador visualiza el máximo y el mínimo de un día (especificado por el valor del parámetro de entrada) en cualquier periodo.InfoMarket
Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con el par de divisas.