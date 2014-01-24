CodeBaseSecciones
Indicadores

Geo_ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1031
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

 

Este indicador muestra el nivel de apertura del día en cualquier periodo.

Geo_ShowOpenDayLevel

Geo_ShowOpenDayLevel

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.02.2012 (en ruso). 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1006

