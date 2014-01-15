CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
Este é um script informativo que exibe os dados sobre a conta de negociação atual no canto esquerdo da janela do gráfico. Ele exibe os dados tais como, alavancagem, nível de Stop e algumas outras informações. Ele pode ser extremamente útil caso você tenha várias contas com diferentes parâmetros.

Os dados são exibidos no gráfico por vinte segundos antes da remoção.

Script InfoAccount

Script InfoAccount

Este script foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 13.02.2012 (em Russo). 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1005

BvsB BvsB

Bears vs Bulls (Ursos vs Touros). Abelhas vs mel. Rock vs drogas.

XMACD_HTF XMACD_HTF

Versão padrão do indicador MACD que permite definir um período de tempo diferente do gráfico. O indicador também permite que os traders selecionem o histograma ou alguma linha de sinal dos algoritmos de suavização.

OptimReport v2.15 OptimReport v2.15

Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester(). Este código fornece-lhe muitas características, que podem ser usados ​​durante a otimização de seu EA. Ele também permite que você salve as caraterísticas otimizadas em um arquivo HTML.

Geo_ShowOpenDayLevel Geo_ShowOpenDayLevel

Este indicador exibe o nível da abertura diária de qualquer período de tempo.