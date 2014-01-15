Este é um script informativo que exibe os dados sobre a conta de negociação atual no canto esquerdo da janela do gráfico. Ele exibe os dados tais como, alavancagem, nível de Stop e algumas outras informações. Ele pode ser extremamente útil caso você tenha várias contas com diferentes parâmetros.

Os dados são exibidos no gráfico por vinte segundos antes da remoção.

Script InfoAccount



Este script foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 13.02.2012 (em Russo).