InfoAccount - Skript für den MetaTrader 5
1025
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Handelskontos im oberen linken Eck des Charts angezeigt. Es zeigt Daten wie Leverage, Stop Out Level und einige andere. Es kann außerordentlich nützlich sein, falls Sie mehrere Konten mit unterschiedlichen Parametern haben.
Die Daten werden für 20 Sekunden angezeigt und dann wieder gelöscht.
InfoAccount Skript Operation
Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 13.02.2012 (in Russisch) veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1005
