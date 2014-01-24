CodeBaseSecciones
SpudsStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Autor real:

Vladimir Hlystov

Este indicador contiene 8 osciladores Estocásticos.

El valor por defecto los parámetros «Slow» y «period %D» se deja en – 3. %K varía desde 6 hasta 24.

Por tanto, tenemos 8 Estocásticos con los siguientes parámetros (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

Solamente se utiliza la línea principal en todos los indicadores.

Cuando todos los Estocásticos se unen formando una línea fina (o un manojo de líneas), debemos prepararnos para realizar una transacción. El manojo debe formar un pico y volverse en la dirección opuesta. Ese es el momento de entrar al mercado. El pico debe estar localizado en las zonas de sobrecompra / sobreventa, cerca de sus bordes.

Se muestran barras de colores cuando todos los Estocásticos salen de las zonas de sobrecompra / sobreventa.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input int LevelUp = 85; // nivel de la zona de sobrecompra
input int LevelDn = 15; // nivel de la zona de sobreventa
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo de suavizado
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // método de cálculo del estocástico 

SpudsStochastic

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 7.03.2012 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1002

