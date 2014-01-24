Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SpudsStochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Vladimir Hlystov
Este indicador contiene 8 osciladores Estocásticos.
El valor por defecto los parámetros «Slow» y «period %D» se deja en – 3. %K varía desde 6 hasta 24.
Por tanto, tenemos 8 Estocásticos con los siguientes parámetros (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
Solamente se utiliza la línea principal en todos los indicadores.
Cuando todos los Estocásticos se unen formando una línea fina (o un manojo de líneas), debemos prepararnos para realizar una transacción. El manojo debe formar un pico y volverse en la dirección opuesta. Ese es el momento de entrar al mercado. El pico debe estar localizado en las zonas de sobrecompra / sobreventa, cerca de sus bordes.
Se muestran barras de colores cuando todos los Estocásticos salen de las zonas de sobrecompra / sobreventa.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input int LevelUp = 85; // nivel de la zona de sobrecompra input int LevelDn = 15; // nivel de la zona de sobreventa input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo de suavizado input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // método de cálculo del estocástico
SpudsStochastic
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 7.03.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1002
