这是一个内容丰富的脚本，在图表窗口左上角中显示目前的交易帐户的数据。它显示杠杆，停止水平，和其他一些数据。如果你有不同参数的多个帐户，它会是非常有用的。

数据在被移除之前会在图表上显示20秒。

InfoAccount脚本运作



这个脚本于2012.02.13首次用MQL4实现并(使用俄语)发布。