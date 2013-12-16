请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是一个内容丰富的脚本，在图表窗口左上角中显示目前的交易帐户的数据。它显示杠杆，停止水平，和其他一些数据。如果你有不同参数的多个帐户，它会是非常有用的。
数据在被移除之前会在图表上显示20秒。
InfoAccount脚本运作
这个脚本于2012.02.13首次用MQL4实现并(使用俄语)发布。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1005
SpudsStochastic
8 个Stochastic oscillators(%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24)。RVI-Crossover_Alert
最简单的信号指标--它有告警功能并提供了发送信号到邮箱和智能手机的可能性。
Geo_ShowOpenDayLevel
这个指标显示了在任何周期上的日线开盘水平。ShowMinMaxDayLevels
该指标在任何周期显示（由输入参数值指定的）某天的最高和最低水平。