Скрипты

InfoAccount - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4006
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущем торговом счёте на график, в левый верхний угол. Зачем нужен этот скрипт? Например, для таких неочевидных сведений о счёте, как плечо (Leverage), уровень стопаута (StopoutLevel) , ну и некоторых других. Особенно это бывает полезно, когда торгуешь на нескольких счетах и у каждого счёта свои параметры.

Сведения, выведенные скриптом отображаются на графике в течении двадцати секунд, после чего информация стирается. 

Рис.1 Результат действия скрипта InfoAccount

Впервые этот скрипт был реализован на MQL4 и опубликован 13.02.2012. 

