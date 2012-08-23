Ставь лайки и следи за новостями
InfoAccount - скрипт для MetaTrader 5
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущем торговом счёте на график, в левый верхний угол. Зачем нужен этот скрипт? Например, для таких неочевидных сведений о счёте, как плечо (Leverage), уровень стопаута (StopoutLevel) , ну и некоторых других. Особенно это бывает полезно, когда торгуешь на нескольких счетах и у каждого счёта свои параметры.
Сведения, выведенные скриптом отображаются на графике в течении двадцати секунд, после чего информация стирается.
Рис.1 Результат действия скрипта InfoAccount
Впервые этот скрипт был реализован на MQL4 и опубликован 13.02.2012.
