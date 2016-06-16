この指標は、別の時間枠を持つチャートに置かれるRSIの修正版です。また、ユーザーはRSIとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。

この指標は任意の時間枠での始値を示します。

この指標は任意の時間枠上で（入力パラメータ値で指定された）その日の高値と安値を表示します。