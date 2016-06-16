無料でロボットをダウンロードする方法を見る
InfoAccount - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1128
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
InfoAccountスクリプト操作
この指標は初めにMQL4で実装され2012年2月13日に発表されました(ロシア語）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1005
