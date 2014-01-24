CodeBaseSecciones
Indicadores

RVI-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador de semáforo muy simple, que visualiza flechas en el gráfico, genera alertas en el siguiente cierre de barra y ofrece la posibilidad de enviar señales a una cuenta de correo y mensajes push a un smartphone. Las señales del indicador se basan en el cruce del RVI y su línea de señal.

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Indicador de semáforo muy simple que incluye alertas y ofrece la posibilidad de enviar señales a una cuenta de correo y a un smartphone.

XLineRegression XLineRegression

XLineRegression crea niveles basados en el algoritmo de regresión lineal.

SpudsStochastic SpudsStochastic

8 osciladores Estocásticos (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

InfoAccount InfoAccount

Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con la cuenta de trading.