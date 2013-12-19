Creación de indicadores multicolor en MQL5

Introducción



Gracias a los esfuerzos de los desarrolladores de MetaTrader 5, ha surgido el lenguaje MQL5. Hay muchas novedades, pero voy a describir y abordar aquí la posibilidad de crear indicadores multicolores. En MQL4 se puede especificar el color de una línea, que es el mismo para todo la línea, y para crear un indicador multicolor hay que superponer los buffers parcialmente, que no es muy cómodo.

Los desarrolladores del lenguaje MQL5 han proporcionado una nueva característica que permite indicar el color para cada segmento de la curva del indicador (para las líneas) y los colores de cada objeto (para barras, velas, histogramas, arrays). Para entender este artículo, es preferible echar un vistazo a esta documentación de MQL5.

En este artículo, trataré de abordar los siguientes temas:

Conceptos básicos de los indicadores

Buffers de datos de los indicadores

Buffers del índice de colores de los indicadores

Cómo convertir el modo de un color a multicolor con el ejemplo del indicador RSI (conversión de los estilos de dibujo de DRAW_LINE a DRAW_COLOR_LINE)

Cómo colorear el gráfico de velas (mediante el estilo de dibujo DRAW_COLOR_CANDLES) según los valores del indicador RSI

Cómo obtener el valor desde el buffer de los índices de color

¿Por qué los indicadores de color?

Vamos a tener en cuenta dos estilos de dibujo - DRAW_COLOR_LINE y DRAW_COLOR_CANDLES, se diferencian del resto de estilos de dibujo por el número de buffers.

Mediante los indicadores de color, serás capaz de:



Mostrar datos adicionales en velas.

Crear indicadores híbridos (el color de MACD depende de los valores de RSI).

Resaltar las señales importantes del indicador.

Simplemente decorar el espacio de trabajo del terminal de cliente.



Simplemente dar rienda suelta a tu imaginación y haz que tu trading sea más cómodo.



Los conceptos básicos de MQL5



Comencemos con los principios del indicador.



En general, el indicador obtiene los datos de entrada (precios, datos de otros indicadores), realiza algunos cálculos y rellena varios buffers con los datos. El terminal de cliente representa los datos de los buffers, proporcionados por el indicador, en función del tipo de dibujo.

El estilo de dibujo se define por el desarrollador. Los buffers del indicador son arrays declarados a nivel global de tipo double. Se pueden combinar varios buffers en las representaciones gráficas, si se necesita más de un buffer para el estilo. Si no has creado nunca indicadores personalizados, deberías leer los artículos (se describen muy bien los conceptos básicos): "MQL5: Crea tu propio indicador" y "Indicadores personalizados para principiantes en MQL5".

Aquí está el código imprescindible del indicador de color, voy a describir sus componentes:

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

Vamos a examinar los detalles de escritura de los indicadores de color:

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

En la primera línea indicamos el número de buffers del indicador, en nuestro caso tenemos dos buffers:



El buffer para los datos del indicador, en nuestro caso, para los precios de apertura; El buffer para los índices de color.

En la segunda línea, indicamos el número de gráficos. Es muy importante distinguir entre los gráficos y los buffers del indicador. El gráfico es una línea (vela, barra, array, etc.) del indicador. Un buffer de indicador es un array con datos, necesarios para la representación gráfica, un array con índices de colores o un array para los cálculos internos del indicador (este tipo no se dibuja en la ventana del indicador).



El número de representaciones gráficas puede ser igual o inferior al número de buffers, y depende del estilo del dibujo y el número de buffers para el cálculo. La tabla con los estilos de dibujo y los números de buffers necesarios para cada estilo está disponible en el capítulo Estilos de dibujo de la documentación de MQL5.



Lo "más interesante" empieza aquí:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

En la primera línea, indicamos el estilo del dibujo, en nuestro caso se trata de un histograma desde la línea cero. Este estilo de dibujo requiere un buffer de datos y un buffer de índice de color. Todos los estilos de dibujo con la palabra "COLOR" requieren un buffer para los índices de color.



En la segunda línea, indicamos un grosor de línea de tres píxeles, el grosor por defecto de una línea es 1 píxel.

En la tercera línea, indicamos los colores para los índices de los gráficos, en este caso, indicamos tres colores "Red", "Green" y "BlueViolet". Los índices de color empiezan desde cero: 0-"Red", 1-"Green", 2-"BlueViolet". Los colores son necesarios para los ajustes de color de los gráficos. Se pueden indicar los colores de distintas maneras, "#property indicator_color1" es una de ellas. Este es un método "estático", se utiliza en la etapa de compilación del programa. A continuación se describe el segundo método.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Declaramos aquí dos arrays que se usarán como buffers, el primero servirá para el buffer de datos y el segundo para los índices de color, ambos declarados como arrays del tipo double.

Vamos a ver la función de inicialización del indicador:

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

Aquí asignamos un array al buffer del indicador, el tipo de buffer especificado "INDICATOR_DATA" significa que este buffer se usará para almacenar los valores del indicador (es decir, es el buffer de datos del indicador). Ten en cuenta que el primer parámetro es igual a cero (0) - es el índice del buffer.



SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Aquí asignamos un array al buffer del indicador y especificamos el tipo de buffer "INDICATOR_COLOR_INDEX", lo que significa que se trata del buffer que se usará para almacenar los índices de color de cada barra del indicador. Ten en cuenta que el primer parámetro es igual a uno (1) - es el índice del buffer.

El orden de los buffer es particular: primero, los buffers de datos del indicador, luego los buffers de índices de color.

Y finalmente, la segunda manera de indicar los colores de los gráficos (para especificar los índices de color):



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

Indicamos aquí el número de índices de color. El primer parámetro de la función es igual a "0", es el índice gráfico. Ten en cuenta que en este caso debemos indicar el número de índices de color (en el primer método, lo calcula el compilador)

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Indicamos aquí los colores de cada índice. El primer parámetro de la función es el índice de los gráficos, el tercer parámetro es el índice de color, empezando desde cero. La segunda manera de establecer los índices de color se caracteriza por lo siguiente: se puede especificar el número de colores y de sus índices de forma dinámica, por ejemplo, mediante la función. Si recurres a ambos métodos, recuerda que el método dinámico invalida el método estático (el primer método).



Considera A continuación la función OnCalculate, calculamos los valores del buffer para los gráficos del indicador. Escogemos la regla más sencilla para seleccionar el color del histograma, si el precio de apertura es superior al precio de cierre, asignamos el elemento actual del buffer con el índice de color (en el array "buffer_color_line") igual a cero (0). El índice de color igual a cero (0) mencionado antes, corresponde al color "Azul".

Si el precio de apertura es inferior al precio de cierre, asignamos el índice de color igual a 1, que corresponde al color Naranja. He aquí este sencillo ejemplo:

Como se puede ver, es fácil, sólo necesitamos ser un poco creativos.

Los métodos para configurar el color



Vamos a ver los detalles de la configuración del color.



Según la documentación de MQL5, se puede especificar el color mediante distintos métodos:

Literal

Numérico

Mediante los nombres de los colores

Vamos a describirlos todos.

Literal

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

Los colores se definen según el modelo RGB (Red, Green, Blue - Rojo, Verde, Azul), se puede representar cualquier color como la suma de estos tres colores. Por consiguiente, le primer número corresponde a la componente de color Rojo. El segundo corresponde al Verde, el tercero corresponde a la componente azul. Los números (en el sistema decimal) pueden tomar valores de 0 a 255. En el sistema hexadecimal, toman valores de 00 a FF.

La primera y segunda línea son iguales: asignamos el color Azul a la variable color_var. La diferencia está en la la representación del número en un sistema numérico o en otro, el decimal en la primera línea y el hexadecimal en la segunda. Puedes elegir el sistema más cómodo para ti, no hay ninguna diferencia. Los números más bajos corresponden a los colores más oscuros, el color blanco es: "C'255,255,255'" o "C'0xFF,0xFF,0xFF'", el color negro es: "C'0,0,0'" o "C'0x00,0x00,0x00'".



Numérico

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

Se representan los colores en los sistemas decimal y hexadecimal. Por ejemplo, el valor "0x0000FF" es igual a "C'0xFF,0x00,0x00'", como podemos ver, el primer par de los números y el último se intercambian.



Para obtener el número 16777215 en sistema numérico decimal, tenemos que convertir el número FFFFFF del sistema numérico hexadecimal al sistema decimal.



Nombres de los colores

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

Este es el método más sencillo, pero sólo se pueden indicar los colores del conjunto web-colors.

Vamos a resumir cómo podemos especificar los colores.

Los tres métodos son iguales, por ejemplo:

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

Un caso práctico

Hemos aprendido los conceptos básicos, vamos a ver ahora cómo dar color a las velas del gráfico con distintos colores, en función de los valores de otro indicador, por ejemplo, en función de RSI. Para crear velas de color en el gráfico, tenemos que escribir un indicador que para representar las velas de color en el gráfico.



Aquí está el código del indicador, si los valores de RSI son inferiores al 50%, representa velas de color Azul, de lo contrario serán de color Naranja.

Para no confundir al lector, no se comprueba la validación de datos ni el procesamiento de errores. Pero hay que tener en cuenta estos detalles a la hora de escribir el código de funcionamiento del indicador.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

Así se verá:

Se ve bien, pero vamos a ir más allá.

Vamos a colorear las velas según los valores de RSI mediante muchos colores, el llamado relleno degradado.

Se pueden especificar los colores manualmente, pero no es ni cómodo ni sencillo especificar 30-40 colores. Haremos lo siguiente: escribiremos dos funciones, la primera para los índices de color, y la segunda para obtener el color en función de los argumentos de la función. La idea está escrita en los comentarios.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Así se verá:





Prueba con otros colores, mediante el ejemplo. Intenta cambiar el indicador RSI por otro.



La práctica es siempre importante.



Estilos de dibujo: Clásico y multicolor



Para poder colorear un indicador que ya existe, tienes que hacer lo siguiente: cambiar el estilo de dibujo a multicolor, añadir buffers, asignarlos con los buffers del indicador y especificar los detalles de los colores.



A continuación hay una tabla con los estilos clásicos de dibujo y sus correspondientes estilos de dibujo multicolor (coloreados):

Antes

Después

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( ejemplo DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Este es el código del indicador RSI modificado, coloreado en función de sus propios valores.



Todas las modificaciones están comentadas.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

Esto es lo que sucede, puedes comparar el color de las velas y el indicador RSI.

Cómo obtener el color del indicador a partir de Expert Advisor/Indicador/Script



Es a menudo necesario obtener el color de la línea para el trading automatizado en un Expert Advisor o para otros fines.



La implementación es sencilla, vamos a ver el script.

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Ten en cuenta que sólo podemos obtener el valor del índice de color, ¡no el color!



Debes conocer la relación entre los índices de colores y los valores de los colores. Además, debes conocer el buffer de los índices de color.



Para averiguarlo, necesitas comprender el criterio de ajustes del índice de color o hacerlo de modo empírica mediante este script u otros métodos.



Conclusión

Hemos visto los siguientes estilos de dibujo de MQL5: DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES. Hemos coloreado las velas y aprendido cómo colorear el indicador RSI (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). Además, hemos aprendido cómo obtener el valor de los índices del buffer de color.



El lenguaje MQL5 dispone de muchos estilos de dibujo, el único límite es tu imaginación. El uso de líneas de colores permite mejorar la percepción del mercado.

Utiliza las nuevas posibilidades para un trading más confortable.

