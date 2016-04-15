CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractals. - indicador para MetaTrader 4

Alexei Kharchenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1247
Ranking:
(10)
Publicado:
Fractalse1b.mq4 (5.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador estándar Fractals que no redibuja el último fractal...

Indicador iFractals

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8193

Kloss_ Kloss_

El Asesor Experto Kloss recién publicado ha sido modificado precisamente para la optimización

Silver-sen Silver-sen

La línea principal a base de la cual se construyen Silver-channels.

MacdPatternTraderv02 MacdPatternTraderv02

Patrón de continuación de la tendencia por MACD

PriceTrender2 PriceTrender2

El indicador se utiliza para comprobar localizaciones de precios.