Trend Research Robot
- Utilities
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Tuncer KaraarslanYaklaşık 30 yıldan fazla zaman yazılım geliştirdim. Bir gün Forex ile ilgili bazı şeyler çevremde gelişti. Meta Trader 5 programını MQL 5 dilini incelerken bu dünyayı sevdiğimi fark ettim. Bundan sonraki hayatımda tam zamanlı forex ticareti yapma kararımı verdim. Umarım doğru bir karar vermişimdir.
- Version: 1.0
- Activations: 5
2023.04.24 PERIOD_H1 REPORTED BY TREND RESEARCH
Close - Open: Difference between the open and close
High - Low: Difference between the highest and lowest
EMA20-50: The trend is upward when the difference of the exponential 20 and 50 averages (last 5 values) is greater than 0.
RVI GT0: Relativity index (10), RVI greater than 0 indicates BULL and +/- indicates an upward or downward trend.
STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3), BULL if the STOCH value is greater than 50 and +/- indicates an upward or downward trend.
CCI GT0: Commodity channel index (20), CCI greater than 0 is BULL and +/- indicates an upward or downward trend.
Last Close < EMA20: It has broken the trend line downwards.
Last Close < EMA50: The trend line was broken quite low.
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SAATLİK ÖRNEK VERİ
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|Time
|Close - Open
|High - Low
|Candle
|Heiken Ashi
|EMA 20>50
|RVI GT0
|STOCH GT50
|CCI GT0
|Close>EMA20
Close>EMA50
|2023.04.21 19:00
|O:1.6402
C:1.6412
0.0010
|H:1.6423
L:1.6402
0.0021
|BULL
|BEAR
|BULL
1.6361
1.6332
|BEAR++
0.13
|BULL++
89.45
|BULL
93.90
|NORMAL
|2023.04.21 20:00
|O:1.6412
C:1.6397
-0.0015
|H:1.6412
L:1.6395
0.0017
|BEAR
|BEAR
|BULL
1.6365
1.6334
|BEAR++
0.13
|BEAR++
83.11
|BULL-
72.96
|NORMAL
|2023.04.21 21:00
|O:1.6397
C:1.6420
0.0023
|H:1.6422
L:1.6395
0.0028
|BULL
|BULL
|BULL
1.6370
1.6338
|BEAR++
0.11
|BULL++
86.66
|BULL+
85.06
|NORMAL
|2023.04.21 22:00
|O:1.6420
C:1.6422
0.0002
|H:1.6429
L:1.6416
0.0013
|BULL
|BULL
|BULL
1.6375
1.6341
|BULL++
0.13
|BULL++
86.77
|BULL+
98.20
|NORMAL
|2023.04.21 23:00
|O:1.6422
C:1.6418
-0.0004
|H:1.6424
L:1.6414
0.0010
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6379
1.6344
|BULL++
0.15
|BULL++
90.90
|BULL-
91.42
|NORMAL
|2023.04.24 00:00
|O:1.6396
C:1.6401
0.0006
|H:1.6411
L:1.6393
0.0018
|BULL
|BEAR
|BULL
1.6381
1.6346
|BULL++
0.17
|BEAR++
77.35
|BULL-
52.15
|NORMAL
|2023.04.24 01:00
|O:1.6402
C:1.6419
0.0017
|H:1.6428
L:1.6402
0.0026
|BULL
|BULL
|BULL
1.6385
1.6349
|BULL++
0.17
|BEAR++
73.31
|BULL+
84.13
|NORMAL
|2023.04.24 02:00
|O:1.6419
C:1.6428
0.0010
|H:1.6428
L:1.6416
0.0012
|BULL
|BULL
|BULL
1.6389
1.6352
|BULL++
0.24
|BULL++
78.86
|BULL+
105.25
|NORMAL
|2023.04.24 03:00
|O:1.6428
C:1.6422
-0.0006
|H:1.6444
L:1.6421
0.0023
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6392
1.6355
|BULL++
0.32
|BULL++
83.59
|BULL+
118.43
|NORMAL
|2023.04.24 04:00
|O:1.6423
C:1.6440
0.0018
|H:1.6444
L:1.6419
0.0025
|BULL
|BULL
|BULL
1.6397
1.6358
|BULL++
0.34
|BULL++
88.00
|BULL+
135.55
|NORMAL
|2023.04.24 05:00
|O:1.6441
C:1.6438
-0.0003
|H:1.6443
L:1.6430
0.0013
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6401
1.6362
|BULL++
0.34
|BULL++
86.27
|BULL-
134.61
|NORMAL
|2023.04.24 06:00
|O:1.6438
C:1.6440
0.0002
|H:1.6444
L:1.6433
0.0011
|BULL
|BULL
|BULL
1.6404
1.6365
|BEAR++
0.33
|BULL++
93.26
|BULL-
128.05
|NORMAL
|2023.04.24 07:00
|O:1.6440
C:1.6449
0.0009
|H:1.6458
L:1.6438
0.0020
|BULL
|BULL
|BULL
1.6408
1.6368
|BULL++
0.34
|BEAR++
89.86
|BULL+
148.61
|NORMAL
|2023.04.24 08:00
|O:1.6449
C:1.6444
-0.0004
|H:1.6454
L:1.6444
0.0010
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6412
1.6371
|BEAR++
0.30
|BEAR++
85.30
|BULL-
131.38
|NORMAL
|2023.04.24 09:00
|O:1.6444
C:1.6454
0.0010
|H:1.6467
L:1.6444
0.0023
|BULL
|BULL
|BULL
1.6416
1.6374
|BEAR++
0.26
|BEAR++
82.49
|BULL+
146.17
|NORMAL
|2023.04.24 10:00
|O:1.6454
C:1.6437
-0.0018
|H:1.6459
L:1.6427
0.0032
|BEAR
|BEAR
|BULL
1.6418
1.6377
|BEAR++
0.19
|BEAR++
73.18
|BULL-
79.07
|NORMAL
|2023.04.24 11:00
|O:1.6437
C:1.6460
0.0023
|H:1.6462
L:1.6429
0.0032
|BULL
|BULL
|BULL
1.6422
1.6380
|BEAR++
0.14
|BULL++
76.91
|BULL+
106.48
|NORMAL
|2023.04.24 12:00
|O:1.6460
C:1.6463
0.0004
|H:1.6478
L:1.6459
0.0019
|BULL
|BULL
|BULL
1.6426
1.6383
|BEAR++
0.13
|BULL++
77.20
|BULL+
154.38
|NORMAL
|2023.04.24 13:00
|O:1.6463
C:1.6490
0.0027
|H:1.6491
L:1.6462
0.0029
|BULL
|BULL
|BULL
1.6432
1.6387
|BULL++
0.16
|BULL++
90.47
|BULL+
182.04
|NORMAL
|2023.04.24 14:00
|O:1.6490
C:1.6466
-0.0024
|H:1.6492
L:1.6464
0.0028
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6435
1.6390
|BULL++
0.20
|BEAR++
83.33
|BULL-
138.72
|NORMAL
|2023.04.24 15:00
|O:1.6466
C:1.6487
0.0021
|H:1.6488
L:1.6465
0.0023
|BULL
|BULL
|BULL
1.6440
1.6394
|BULL++
0.20
|BULL++
86.90
|BULL+
142.60
|NORMAL
|2023.04.24 16:00
|O:1.6487
C:1.6496
0.0008
|H:1.6509
L:1.6487
0.0022
|BULL
|BULL
|BULL
1.6445
1.6398
|BULL++
0.22
|BEAR++
81.73
|BULL+
172.89
|NORMAL
|2023.04.24 17:00
|O:1.6495
C:1.6476
-0.0019
|H:1.6501
L:1.6469
0.0031
|BEAR
|BULL
|BULL
1.6448
1.6401
|BULL++
0.23
|BEAR++
79.34
|BULL-
110.86
|NORMAL
|2023.04.24 18:00
|O:1.6476
C:1.6508
0.0031
|H:1.6510
L:1.6473
0.0037
|BULL
|BULL
|BULL
1.6454
1.6405
|BULL++
0.24
|BULL++
81.07
|BULL+
135.73
|NORMAL
|Time
|Close - Open
|High - Low
|Candle
|Heiken Ashi
|EMA 20>50
|RVI GT0
|STOCH GT50
|CCI GT0
|Close>EMA20
Close>EMA50
|
All Days Reward: 230 Last Day Reward: 13 POINT
RVI GT0: Relativity index (10) > 0 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3) > 50 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
CCI GT0: Commodity channel index (20) > 0? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÜNLÜK ÖRNEK VERİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Time
|Close - Open
|High - Low
|Candle
|Heiken Ashi
|EMA 20>50
|RVI GT0
|STOCH GT50
|CCI GT0
|Close>EMA20
Close>EMA50
|2023.04.10 00:00
|O:145.84
C:146.89
1.04
|H:146.92
L:145.72
1.20
|BULL
|BEAR
|BULL
144.78
144.30
|BEAR++
0.16
|BULL++
96.11
|BULL
120.91
|NORMAL
|2023.04.11 00:00
|O:146.85
C:148.03
1.18
|H:148.11
L:146.64
1.47
|BULL
|BULL
|BULL
145.09
144.44
|BULL++
0.21
|BULL++
98.45
|BULL+
167.98
|NORMAL
|2023.04.12 00:00
|O:147.99
C:148.54
0.55
|H:148.97
L:147.67
1.30
|BULL
|BULL
|BULL
145.42
144.60
|BULL++
0.34
|BULL++
97.32
|BULL+
171.53
|NORMAL
|2023.04.13 00:00
|O:148.51
C:149.04
0.53
|H:149.82
L:148.36
1.46
|BULL
|BULL
|BULL
145.76
144.78
|BULL++
0.46
|BEAR++
94.17
|BULL+
171.82
|NORMAL
|2023.04.14 00:00
|O:149.02
C:149.59
0.57
|H:149.69
L:148.81
0.88
|BULL
|BULL
|BULL
146.13
144.97
|BULL++
0.53
|BEAR++
93.58
|BULL-
161.72
|NORMAL
|2023.04.17 00:00
|O:149.37
C:149.66
0.29
|H:150.18
L:149.37
0.82
|BULL
|BULL
|BULL
146.46
145.15
|BULL++
0.58
|BEAR++
92.88
|BULL-
154.40
|NORMAL
|2023.04.18 00:00
|O:149.61
C:149.58
-0.03
|H:149.93
L:149.19
0.75
|BEAR
|BULL
|BULL
146.76
145.32
|BULL++
0.57
|BEAR++
93.12
|BULL-
126.53
|NORMAL
|2023.04.19 00:00
|O:149.55
C:150.05
0.50
|H:150.22
L:149.42
0.80
|BULL
|BULL
|BULL
147.07
145.51
|BEAR++
0.52
|BEAR++
92.79
|BULL-
118.17
|NORMAL
|2023.04.20 00:00
|O:150.00
C:150.40
0.40
|H:150.57
L:149.75
0.81
|BULL
|BULL
|BULL
147.39
145.70
|BEAR++
0.46
|BULL++
94.79
|BULL-
112.96
|NORMAL
|2023.04.21 00:00
|O:150.34
C:150.31
-0.03
|H:150.49
L:149.52
0.97
|BEAR
|BULL
|BULL
147.67
145.88
|BEAR++
0.41
|BULL++
96.73
|BULL-
97.25
|NORMAL
|Time
|Close - Open
|High - Low
|Candle
|Heiken Ashi
|EMA 20>50
|RVI GT0
|STOCH GT50
|CCI GT0
|Close>EMA20
Close>EMA50
|
All Days Reward: 92 Last Day Reward: 7 POINT
RVI GT0: Relativity index (10) > 0 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3) > 50 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
CCI GT0: Commodity channel index (20) > 0? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.