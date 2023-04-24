Trend Research Robot

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  • Tuncer Karaarslan
    Tuncer Karaarslan

    Tuncer Karaarslan

    • Kurucu, Sahip at  Vebende Software A.Ş.
    • Türkiye
    • 164
    Yaklaşık 30 yıldan fazla zaman yazılım geliştirdim. Bir gün Forex ile ilgili bazı şeyler çevremde gelişti. Meta Trader 5 programını MQL 5 dilini incelerken bu dünyayı sevdiğimi fark ettim. Bundan sonraki hayatımda tam zamanlı forex ticareti yapma kararımı verdim. Umarım doğru bir karar vermişimdir.
  • Version: 1.0
  • Activations: 5
The application works as a service. It sends the report to the e-mail address you enter in your Meta Trade program.

Prepares H1 analysis reports every hour. 

Prepares and sends D1 analysis reports after 00:00 at night.

Meta Trader analyzes all symbols loaded from the watch screen. 

Below is a report for H1. I have added 2-3 symbols in the market watch as an example.

You have an assistant who does these analyzes for you every hour and sends you an e-mail. All the analysis is now done for you, you focus on that day and hour.

A quick look at a symbol report will give you the data you need to quickly analyze the best times for LONG and SHORT positions.

I can develop your request for a custom program with your specific data. Have a great trading day.

2023.04.24 PERIOD_H1 REPORTED BY TREND RESEARCH

Close - Open: Difference between the open and close

High - Low: Difference between the highest and lowest

EMA20-50: The trend is upward when the difference of the exponential 20 and 50 averages (last 5 values) is greater than 0.

RVI GT0: Relativity index (10), RVI greater than 0 indicates BULL and +/- indicates an upward or downward trend.

STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3), BULL if the STOCH value is greater than 50 and +/- indicates an upward or downward trend.

CCI GT0: Commodity channel index (20), CCI greater than 0 is BULL and +/- indicates an upward or downward trend.

Last Close < EMA20: It has broken the trend line downwards.

Last Close < EMA50: The trend line was broken quite low.

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SAATLİK ÖRNEK VERİ

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EURAUD
Time Close - Open High - Low Candle Heiken Ashi EMA 20>50 RVI GT0 STOCH GT50 CCI GT0 Close>EMA20
Close>EMA50
2023.04.21 19:00 O:1.6402
C:1.6412
0.0010		 H:1.6423
L:1.6402
0.0021		 BULL BEAR BULL
1.6361
1.6332		 BEAR++
0.13		 BULL++
89.45		 BULL
93.90		 NORMAL
2023.04.21 20:00 O:1.6412
C:1.6397
-0.0015		 H:1.6412
L:1.6395
0.0017		 BEAR BEAR BULL
1.6365
1.6334		 BEAR++
0.13		 BEAR++
83.11		 BULL-
72.96		 NORMAL
2023.04.21 21:00 O:1.6397
C:1.6420
0.0023		 H:1.6422
L:1.6395
0.0028		 BULL BULL BULL
1.6370
1.6338		 BEAR++
0.11		 BULL++
86.66		 BULL+
85.06		 NORMAL
2023.04.21 22:00 O:1.6420
C:1.6422
0.0002		 H:1.6429
L:1.6416
0.0013		 BULL BULL BULL
1.6375
1.6341		 BULL++
0.13		 BULL++
86.77		 BULL+
98.20		 NORMAL
2023.04.21 23:00 O:1.6422
C:1.6418
-0.0004		 H:1.6424
L:1.6414
0.0010		 BEAR BULL BULL
1.6379
1.6344		 BULL++
0.15		 BULL++
90.90		 BULL-
91.42		 NORMAL
2023.04.24 00:00 O:1.6396
C:1.6401
0.0006		 H:1.6411
L:1.6393
0.0018		 BULL BEAR BULL
1.6381
1.6346		 BULL++
0.17		 BEAR++
77.35		 BULL-
52.15		 NORMAL
2023.04.24 01:00 O:1.6402
C:1.6419
0.0017		 H:1.6428
L:1.6402
0.0026		 BULL BULL BULL
1.6385
1.6349		 BULL++
0.17		 BEAR++
73.31		 BULL+
84.13		 NORMAL
2023.04.24 02:00 O:1.6419
C:1.6428
0.0010		 H:1.6428
L:1.6416
0.0012		 BULL BULL BULL
1.6389
1.6352		 BULL++
0.24		 BULL++
78.86		 BULL+
105.25		 NORMAL
2023.04.24 03:00 O:1.6428
C:1.6422
-0.0006		 H:1.6444
L:1.6421
0.0023		 BEAR BULL BULL
1.6392
1.6355		 BULL++
0.32		 BULL++
83.59		 BULL+
118.43		 NORMAL
2023.04.24 04:00 O:1.6423
C:1.6440
0.0018		 H:1.6444
L:1.6419
0.0025		 BULL BULL BULL
1.6397
1.6358		 BULL++
0.34		 BULL++
88.00		 BULL+
135.55		 NORMAL
2023.04.24 05:00 O:1.6441
C:1.6438
-0.0003		 H:1.6443
L:1.6430
0.0013		 BEAR BULL BULL
1.6401
1.6362		 BULL++
0.34		 BULL++
86.27		 BULL-
134.61		 NORMAL
2023.04.24 06:00 O:1.6438
C:1.6440
0.0002		 H:1.6444
L:1.6433
0.0011		 BULL BULL BULL
1.6404
1.6365		 BEAR++
0.33		 BULL++
93.26		 BULL-
128.05		 NORMAL
2023.04.24 07:00 O:1.6440
C:1.6449
0.0009		 H:1.6458
L:1.6438
0.0020		 BULL BULL BULL
1.6408
1.6368		 BULL++
0.34		 BEAR++
89.86		 BULL+
148.61		 NORMAL
2023.04.24 08:00 O:1.6449
C:1.6444
-0.0004		 H:1.6454
L:1.6444
0.0010		 BEAR BULL BULL
1.6412
1.6371		 BEAR++
0.30		 BEAR++
85.30		 BULL-
131.38		 NORMAL
2023.04.24 09:00 O:1.6444
C:1.6454
0.0010		 H:1.6467
L:1.6444
0.0023		 BULL BULL BULL
1.6416
1.6374		 BEAR++
0.26		 BEAR++
82.49		 BULL+
146.17		 NORMAL
2023.04.24 10:00 O:1.6454
C:1.6437
-0.0018		 H:1.6459
L:1.6427
0.0032		 BEAR BEAR BULL
1.6418
1.6377		 BEAR++
0.19		 BEAR++
73.18		 BULL-
79.07		 NORMAL
2023.04.24 11:00 O:1.6437
C:1.6460
0.0023		 H:1.6462
L:1.6429
0.0032		 BULL BULL BULL
1.6422
1.6380		 BEAR++
0.14		 BULL++
76.91		 BULL+
106.48		 NORMAL
2023.04.24 12:00 O:1.6460
C:1.6463
0.0004		 H:1.6478
L:1.6459
0.0019		 BULL BULL BULL
1.6426
1.6383		 BEAR++
0.13		 BULL++
77.20		 BULL+
154.38		 NORMAL
2023.04.24 13:00 O:1.6463
C:1.6490
0.0027		 H:1.6491
L:1.6462
0.0029		 BULL BULL BULL
1.6432
1.6387		 BULL++
0.16		 BULL++
90.47		 BULL+
182.04		 NORMAL
2023.04.24 14:00 O:1.6490
C:1.6466
-0.0024		 H:1.6492
L:1.6464
0.0028		 BEAR BULL BULL
1.6435
1.6390		 BULL++
0.20		 BEAR++
83.33		 BULL-
138.72		 NORMAL
2023.04.24 15:00 O:1.6466
C:1.6487
0.0021		 H:1.6488
L:1.6465
0.0023		 BULL BULL BULL
1.6440
1.6394		 BULL++
0.20		 BULL++
86.90		 BULL+
142.60		 NORMAL
2023.04.24 16:00 O:1.6487
C:1.6496
0.0008		 H:1.6509
L:1.6487
0.0022		 BULL BULL BULL
1.6445
1.6398		 BULL++
0.22		 BEAR++
81.73		 BULL+
172.89		 NORMAL
2023.04.24 17:00 O:1.6495
C:1.6476
-0.0019		 H:1.6501
L:1.6469
0.0031		 BEAR BULL BULL
1.6448
1.6401		 BULL++
0.23		 BEAR++
79.34		 BULL-
110.86		 NORMAL
2023.04.24 18:00 O:1.6476
C:1.6508
0.0031		 H:1.6510
L:1.6473
0.0037		 BULL BULL BULL
1.6454
1.6405		 BULL++
0.24		 BULL++
81.07		 BULL+
135.73		 NORMAL
Time Close - Open High - Low Candle Heiken Ashi EMA 20>50 RVI GT0 STOCH GT50 CCI GT0 Close>EMA20
Close>EMA50

All Days Reward: 230 Last Day Reward: 13 POINT

RVI GT0: Relativity index (10) > 0 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3) > 50 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
CCI GT0: Commodity channel index (20) > 0? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜNLÜK ÖRNEK VERİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHFJPY
Time Close - Open High - Low Candle Heiken Ashi EMA 20>50 RVI GT0 STOCH GT50 CCI GT0 Close>EMA20
Close>EMA50
2023.04.10 00:00 O:145.84
C:146.89
1.04		 H:146.92
L:145.72
1.20		 BULL BEAR BULL
144.78
144.30		 BEAR++
0.16		 BULL++
96.11		 BULL
120.91		 NORMAL
2023.04.11 00:00 O:146.85
C:148.03
1.18		 H:148.11
L:146.64
1.47		 BULL BULL BULL
145.09
144.44		 BULL++
0.21		 BULL++
98.45		 BULL+
167.98		 NORMAL
2023.04.12 00:00 O:147.99
C:148.54
0.55		 H:148.97
L:147.67
1.30		 BULL BULL BULL
145.42
144.60		 BULL++
0.34		 BULL++
97.32		 BULL+
171.53		 NORMAL
2023.04.13 00:00 O:148.51
C:149.04
0.53		 H:149.82
L:148.36
1.46		 BULL BULL BULL
145.76
144.78		 BULL++
0.46		 BEAR++
94.17		 BULL+
171.82		 NORMAL
2023.04.14 00:00 O:149.02
C:149.59
0.57		 H:149.69
L:148.81
0.88		 BULL BULL BULL
146.13
144.97		 BULL++
0.53		 BEAR++
93.58		 BULL-
161.72		 NORMAL
2023.04.17 00:00 O:149.37
C:149.66
0.29		 H:150.18
L:149.37
0.82		 BULL BULL BULL
146.46
145.15		 BULL++
0.58		 BEAR++
92.88		 BULL-
154.40		 NORMAL
2023.04.18 00:00 O:149.61
C:149.58
-0.03		 H:149.93
L:149.19
0.75		 BEAR BULL BULL
146.76
145.32		 BULL++
0.57		 BEAR++
93.12		 BULL-
126.53		 NORMAL
2023.04.19 00:00 O:149.55
C:150.05
0.50		 H:150.22
L:149.42
0.80		 BULL BULL BULL
147.07
145.51		 BEAR++
0.52		 BEAR++
92.79		 BULL-
118.17		 NORMAL
2023.04.20 00:00 O:150.00
C:150.40
0.40		 H:150.57
L:149.75
0.81		 BULL BULL BULL
147.39
145.70		 BEAR++
0.46		 BULL++
94.79		 BULL-
112.96		 NORMAL
2023.04.21 00:00 O:150.34
C:150.31
-0.03		 H:150.49
L:149.52
0.97		 BEAR BULL BULL
147.67
145.88		 BEAR++
0.41		 BULL++
96.73		 BULL-
97.25		 NORMAL
Time Close - Open High - Low Candle Heiken Ashi EMA 20>50 RVI GT0 STOCH GT50 CCI GT0 Close>EMA20
Close>EMA50

All Days Reward: 92 Last Day Reward: 7 POINT

RVI GT0: Relativity index (10) > 0 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
STOCH GT50: Stochastic index (12,2,3) > 50 ? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.
CCI GT0: Commodity channel index (20) > 0? BULL : BEAR, +/- Momentum UP DOWN.


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| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
StrangerDoc
Hamdee Hayeealee
Experts
Trade smarter, not harder. StrangerDoc is a fully automated MT5 Expert Advisor engineered to find opportunity in both trending and ranging markets — while actively defending your account at every step. StrangerDoc EA, designed to generate **consistent cash flow** through a combination of  trend-following, step-index grid, and intelligent opposite-direction hedging. for trading Gold, BTC, EURUSD. For Expert Advisor need hedge type account  Contact me immediately after the purchase if you prefer
Steady Gold Pro
Pongsakorn Kaew-arun
Experts
Gold Adaptive Navigator MTF Professional Multi-Timeframe Strategy for XAUUSD Gold Adaptive Navigator MTF is a high-precision Expert Advisor specifically engineered for Gold (XAUUSD). Unlike standard EAs, this system utilizes a Dual-Regime Engine that distinguishes between strong trending markets and sideways consolidation, ensuring the highest probability entries. Optimized for the Current Gold Bull Market In the current market environment where Gold is showing strong bullish momentum, this E
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experts
HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
Yekbam Scalper
Yusuf Korkmaz
Experts
YEKBAM Scalper: Engineering Precision in Algorithmic Trading Welcome to YEKBAM Scalper. I don't just write code; I engineer trading systems. Approaching the financial markets requires the same discipline as building lasting physical structures. A successful algorithm needs a solid foundation, stress-tested logic, and an unbreakable risk management framework. YEKBAM Scalper is a premium, fully automated Expert Advisor built for the modern trader. It is not based on luck. It is heavily rooted in d
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Expert Advisor Builder for MT5
FEATrading OÜ
Experts
Expert Advisor Builder - Create Automated Trading Strategies Without Coding Additional materials and instructions Complete manual   -   MT4 version   -   MT5 version Turn your trading idea into a working strategy, without writing a single line of code. Try it free: a 14-day evaluation version is available on our   website . The Expert Advisor Builder lets anyone create fully automated trading strategies for MetaTrader, with no programming at all. You design your strategy visually in an easy-to
Buyers of this product also purchase
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Spot vs Future Gold Arbitrage EA
Kuldeep Krishnat Konde
Utilities
Check EA performance  https://www.mql5.com/en/signals/2376164?source=Site +Profile+Seller Spot vs Future Arbitrage EA for MT5 Spot vs Future Arbitrage EA is an automated Expert Advisor designed for MetaTrader 5 that operates using price differences between Gold spot and Gold futures instruments. The strategy opens positions on both instruments simultaneously to take advantage of temporary differences between spot and futures prices. Requirements The trading account must provide both Gold spot
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Utilities
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Utilities
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Utilities
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Utilities
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Utilities
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Utilities
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilities
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilities
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilities
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilities
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilities
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilities
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilities
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
Utilities
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilities
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilities
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilities
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilities
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilities
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Utilities
The stocks that make up the index are one of the drivers of the movement. Analyzing the financial performance of all elements of the index, we can assume further development of the situation. The program (script) displays corporate reports of shares that are part of the index selected in the settings.   "Indexes" cannot be tested in the tester (since there is no way to get information from the Internet). Information is downloaded from the site investing.com: Report Date Earnings per share (E
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Utilities
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilities
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
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