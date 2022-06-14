Pro Level Indicator
- Indicators
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- Version: 2.20
Индикатор Free Pro Level предназначен для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления.
Преимущества индикатора:
- подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков;
- простота в использовании;
- уровни не перерисовываются;
- вероятность реакции цены при касании уровня более 80%;
- бесплатный.
Индикатор Free Pro Level имеет всего 5 пунктов входных параметров:
- Минимальная длина свечи в пунктах по 5 знаку - основной параметр, на основании которого происходит анализ и поиск уровней поддержки и сопротивления.
- Время жизни уровня в часах - с помощью данного параметра задается время, в течении которого уровень будет отображаться на графике (рекомендуется не превышать значение 72 часов).
- История (дни) - позволяет проанализировать реакцию цены на уровни в прошлом. Для корректного отображения уровней на истории необходимо загрузить исторические данные котировок для ТФ М1, М5, М15.
- Окрестность уровня для срабатывания - позволяет частично автоматизировать процесс отслеживания подхода цены к уровню. Если в настройках задать, к примеру, значение 50, то при подходе цены к уровню на расстояние 50 пипсов, прозвучит звуковой сигнал, а так же появится информационное уведомление, с указанием инструмента, на котором произошло касание.
- Ширина уровня - параметр позволяет настроить визуальное восприятие уровней, посредством регулирования ширины горизонтальных линий
useful thanks.