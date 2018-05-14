Forex Play
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Forex Play EA is an automated Expert Advisor based on smart algorithm and some standard indicators like Bollinger Bands, Stand Deviation etc.
- Money management - automatic lot calculation based on your risk per trade or manually set;
- Broker SPY Module (Hidden Take Profit and Stop Loss);
- Spread and Slippage Protection;
- High Trading Frequency;
- Flexible input options to use on different currency pairs;
- This system uses no grid, no martingale, no arbitrage, no hedges;
Parameters
- Distance from BB for open orders, pips, value depend on the pair you trade.
- Period — Bollinger Band parameter, value depends on the time frame.
- Deviation — Bollinger Band parameter, value depends on the time frame.
- Price Type — Bollinger Band parameter, value = Close.
- Shift — Bollinger Band parameter, value = 0.
- Use additional checking for open orders — additional standard deviation check, value = false.
- Timeframe for addition checking — StdDev parameter, value = current.
- Period — StdDev parameter, value = 20.
- MA method — StdDev parameter, value = Simple.
- Applied price — StdDev parameter, value = Weighted price.
- Range of standard deviation — EA parameter to limit trades when strong trend, value depends on the timeframe.
- Shift — StdDev parameter, value = 0.
- Use checking of reverse candle for signal — enabling this option will check for opposite candle before opening position, value = false.
- Max orders — maximum positions EA will open, value = 10.
- Max buy orders — maximum buy positions EA will open, value = 5.
- Max sell orders — maximum sell positions EA will open, value =5.
- Maximum spread — maximum spread, value depends on the pair.
- TakeProfit, pips — take profit, value = 0.
- StopLoss, pips — stop loss, value = 0.
- Slippage, pips — slippage, value depends on the pair.
- Use close by opposite signal — close if opposite signal, value = false.
- Use close by MA cross — EA automatically close the open trade on the current chart middle Bollinger Band line, value = true.
- Use hidden take profit — hidden take profit, value = true.
- Hidden takeprofit, pips — take profit level, value depends on the pair.
- Use hidden stoploss — hidden stop loss, value = true.
- Fix lots — manual money management, option to set the position size, value = 0.
- Use MM — auto money management, EA will automatically calculate the position size, value = true.
- % from equity — percent of the account to be used for each additional trade, value = 10.
- Trailing Stop — not recommended, value = false.