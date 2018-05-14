Forex Play

Forex Play EA is an automated Expert Advisor based on smart algorithm and some standard indicators like Bollinger Bands, Stand Deviation etc.

  • Money management - automatic lot calculation based on your risk per trade or manually set;
  • Broker SPY Module (Hidden Take Profit and Stop Loss);
  • Spread and Slippage Protection;
  • High Trading Frequency;
  • Flexible input options to use on different currency pairs;
  • This system uses no grid, no martingale, no arbitrage, no hedges;


Parameters

  • Distance from BB for open orders, pips, value depend on the pair you trade.
  • Period — Bollinger Band parameter, value depends on the time frame.
  • Deviation — Bollinger Band parameter, value depends on the time frame.
  • Price Type — Bollinger Band parameter, value = Close.
  • Shift — Bollinger Band parameter, value = 0.
  • Use additional checking for open orders — additional standard deviation check, value = false.
  • Timeframe for addition checking — StdDev parameter, value = current.
  • Period — StdDev parameter, value = 20.
  • MA method — StdDev parameter, value = Simple.
  • Applied price — StdDev parameter, value = Weighted price.
  • Range of standard deviation — EA parameter to limit trades when strong trend, value depends on the timeframe.
  • Shift — StdDev parameter, value = 0.
  • Use checking of reverse candle for signal — enabling this option will check for opposite candle before opening position, value = false.
  • Max orders — maximum positions EA will open, value = 10.
  • Max buy orders — maximum buy positions EA will open, value = 5.
  • Max sell orders — maximum sell positions EA will open, value =5.
  • Maximum spread — maximum spread, value depends on the pair.
  • TakeProfit, pips — take profit, value = 0.
  • StopLoss, pips — stop loss, value = 0.
  • Slippage, pips — slippage, value depends on the pair.
  • Use close by opposite signal — close if opposite signal, value = false.
  • Use close by MA cross — EA automatically close the open trade on the current chart middle Bollinger Band line, value = true.
  • Use hidden take profit — hidden take profit, value = true.
  • Hidden takeprofit, pips — take profit level, value depends on the pair.
  • Use hidden stoploss — hidden stop loss, value = true.
  • Fix lots — manual money management, option to set the position size, value = 0.
  • Use MM — auto money management, EA will automatically calculate the position size, value = true.
  • % from equity — percent of the account to be used for each additional trade, value = 10.
  • Trailing Stop — not recommended, value = false.


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Ivaylo Petkov
Experts
SimpleEA is an automated Expert Advisor based on candle pattern for EURCHF. The EA does not use indicators. The entry is based on this unique pattern and the EA automatically close the position on specific spot. Option is added to manually add TP and SL levels, but that is not needed. This pair is chosen due to the range it follow and this EA require a Broker with average spread on EURCHF up to 1 pip. WARNING: Please note, the below results are with EA auto TP and no SL. This EA may be risky, pl
BcWm
Ivaylo Petkov
Experts
BcWm is an Expert Advisor working based on some of the most accurate price action classical patterns related to trend change. This EA can be used on all currency pairs on H1 and H4 timeframes. You can use this expert advisor on more that one pair at the same, diversify and reduces exposure to a single pair or on individual operation. Please note this is not fast making money but rather generating longer term signals on higher timeframe, so it will not open trades every day. This is NOT martingal
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