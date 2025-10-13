Safe Adaptive Trader PRO

🏆 Преимущества системы

Это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму.

✅ Ключевые преимущества:

  • 📈 Высокая эффективность

  • 🛡️ Надежная защита

  • ⚖️ Сбалансированный риск

  • 🔐 Многоуровневый контроль рисков

  • 🎯 Специализация на золоте: Оптимизирован для волатильности XAUUSD

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СОВЕТНИКА

Safe Adaptive Trader PRO v6.0 - это профессиональная автоматическая торговая система с расширенной адаптивной защитой от просадок. Советник сочетает в себе многопараметрический анализ рынка, интеллектуальное управление рисками и самоадаптирующиеся алгоритмы для работы в различных рыночных условиях.

Ключевые особенности:

  • Адаптивная система защиты от просадок с калибровкой под размер депозита

  • Многоуровневая система управления рисками

  • Интеллектуальное определение рыночных режимов

  • Расширенная система восстановления после серии убытков

  • Поддержка малых депозитов с микро-лотами

2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

2.1. Базовые параметры

  • Magic Number - уникальный идентификатор советника для его ордеров

  • Base Risk - базовый уровень риска на сделку

  • Min Bars Between Trades  - минимальное количество баров между сделками

  • ATR Multiplier SL  - множитель ATR для расчета стоп-лосса

  • TP to SL Ratio  - соотношение тейк-профита к стоп-лоссу

3. УПРАВЛЕНИЕ ЛОТОМ

3.1. Контроль размера позиции

  • Max Allowed Lot  - максимально разрешенный лот

  • Use Fixed Lot - использование фиксированного лота

  • Fixed Lot Size  - размер фиксированного лота

Адаптивный расчет лота:

  • Риск-ориентированный расчет на основе баланса счета

  • Автоматическая корректировка при недостатке маржи

  • Резервный расчет микро-лотов для малых депозитов

4. НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ

4.1. Параметры индикаторов

  • RSI Period  - период RSI

  • ADX Period  - период ADX для определения силы тренда

  • ATR Period  - период ATR для волатильности

  • Fast MA Period  - период быстрой скользящей средней

  • Slow MA Period  - период медленной скользящей средней

  • Analysis Timeframe  - таймфрейм для анализа

5. ФИЛЬТРЫ СИГНАЛОВ

5.1. Многофакторная фильтрация

  • Use RSI - использование RSI для перекупленности/перепроданности

  • Use ADX - фильтр по силе тренда

  • Use MA - использование скользящих средних

  • Min ADX Strength  - минимальная сила тренда

  • RSI Overbought  - уровень перекупленности

  • RSI Oversold  - уровень перепроданности

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Многоуровневая защита

  • Max Daily Trades  - максимальное количество сделок в день

  • Max Daily Loss  - максимальная дневная просадка

  • Max Total Loss  - максимальная общая просадка (Hard Stop)

  • Use Hard Stop - активация жесткого стопа при достижении MaxTotalLoss

7. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ АДАПТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК

7.1. Интеллектуальная система защиты

  • Enable Adaptive Drawdown Protection - активация адаптивной защиты

  • Base Deposit Size  - базовый размер депозита для калибровки

  • Aggressiveness Factor  - коэффициент агрессивности защиты

7.2. Параметры защиты

  • Max Equity Drawdown  - максимальная просадка по эквити

  • Recovery Threshold  - порог восстановления для возобновления торгов

  • Recovery Timeout Hours  - максимальное время в режиме восстановления

7.3. Технические параметры восстановления

  • Recovery RSI Period  - RSI для анализа условий восстановления

  • Recovery MA Period  - MA для анализа тренда восстановления

  • Min/Max RSI For Recovery  - допустимые уровни RSI для выхода из восстановления

8. СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОТЕРЬ

8.1. Адаптация после убытков

  • Max Consecutive Losses  - максимальное количество последовательных убытков

  • Recovery Lot Multiplier  - множитель лота после серии убытков

Логика работы:

  • Снижение объема позиций после серии убыточных сделок

  • Постепенное восстановление нормального размера лота при возврате к прибыльности

9. ТРЕЙЛИНГ-СТОП

9.1. Динамический трейлинг

  • Use Trailing Stop - активация трейлинг-стопа

  • Trailing Start ATR  - уровень активации в ATR

  • Trailing Step ATR  - шаг перемещения в ATR

  • Use MA Trailing - использование MA для трейлинг-стопа

  • Trailing MA Period  - период MA для трейлинга

10. ФИЛЬТР ПО ВРЕМЕНИ

10.1. Временные ограничения

  • Use Time Filter - активация временного фильтра

  • Trade Start/End Time - время начала/окончания торговой сессии

11. ФИЛЬТР СЕССИЙ

11.1. Географические сессии

  • Avoid Asian Session - избегание азиатской сессии

  • Trade European Open - торговля на открытии европейской сессии

  • Trade American Open - торговля на открытии американской сессии

12. ДИНАМИЧЕСКИЙ РИСК

12.1. Адаптация к волатильности

  • Use Dynamic Risk - активация динамического расчета риска

  • Volatility Threshold  - порог волатильности для снижения риска

  • Min/Max Risk  - минимальный/максимальный риск

  • High/Low Volatility Multiplier - множители риска для высокой/низкой волатильности

13. ЗАЩИТА ОТ СПРЕДА

13.1. Контроль спреда

  • Use Spread Protection - активация защиты от расширенного спреда

  • Max Spread Multiplier  - максимальное отклонение от среднего спреда

14. МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ СТОП-ЛОССА

14.1. Валидация стоп-уровней

  • Min Stop Distance Points  - минимальное расстояние в пунктах

  • Min Stop Distance ATR  - минимальное расстояние в ATR

15. ЗАПАС ПО МАРЖЕ

15.1. Безопасность маржи

  • Margin Safety Buffer  - буфер безопасности свободной маржи

  • Use Micro Lot Fallback - использование микро-лотов при недостатке маржи

16. АДАПТИВНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МАЛЫХ ДЕПОЗИТОВ

16.1. Поддержка малых счетов

  • Enable Small Deposit Mode - активация режима для малых депозитов

  • Small Deposit Threshold  - порог малого депозита

Особенности режима:

  • Автоматический расчет микро-лотов

  • Специальные правила управления рисками

  • Адаптивные параметры защиты

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО РЕЖИМА

17.1. Детектирование рынка

  • Use Market Regime Filter - фильтрация по рыночному режиму

  • Trend/Range ADX Threshold  - пороги ADX для тренда/флэта

Определяемые режимы:

  • TREND - трендовый рынок

  • RANGE - флэтовый рынок

  • MIXED - смешанный режим

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

18.1. Мониторинг исполнения

  • Execution Monitor - отслеживание проскальзывания и качества исполнения

  • Статистика среднего проскальзывания

  • Предупреждения о высоком проскальзывании

18.2. Валидация параметров

  • Автоматическая проверка корректности настроек

  • Защита от противоречивых параметров

  • Детализированные сообщения об ошибках

18.3. Кэширование данных

  • Оптимизация производительности через кэширование

  • Автоматическое обновление кэша

  • Снижение нагрузки на систему

18.4. Обработка ошибок

  • Повторные попытки при ошибках сети

  • Защита от невалидных цен и стоп-уровней

  • Детальное логирование всех операций

19. СИСТЕМА ЛОГИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА

19.1. Детальная статистика

  • Регистрация всех сделок с полной информацией

  • Статистика прибыльности и просадок

  • Мониторинг средней прибыли и убытка

  • Расчет profit factor и других метрик

19.2. Визуализация состояния

  • Детальный комментарий на графике

  • Статус защиты от просадок

  • Информация о текущих позициях

  • Параметры риска и волатильности

20. АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

20.1. Защитные механизмы

  • Hard Stop - полное закрытие всех позиций при критической просадке

  • Recovery Mode - временная остановка торгов при значительной просадке

  • Connection Monitoring - защита от потери соединения

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:

  1. Адаптивность - автоматическая настройка под размер депозита и рыночные условия

  2. Безопасность - многоуровневая система защиты капитала

  3. Прозрачность - полное логирование и мониторинг всех операций

  4. Гибкость - широкие возможности настройки под индивидуальные предпочтения

  5. Надежность - устойчивая работа в различных рыночных условиях

Система предназначена для трейдеров, которые ценят: капиталосбережение, системный подход и профессиональное управление рисками.


Предупреждение: с этим советником вы не разбогатеете завтра. Прошлые результаты не гарантируют будущих. (Советник также может нести убытки.)

Следует быть осторожным и использовать низкий уровень риска. Настройте параметры в соответствии со своими потребностями и результатами тестирования (демо-версия и тестер).

Помните, что возврат средств после скачивания советника невозможен.

Filter:
SHYAM4365
31
Vladimir Novikov
2089
Reply from developer Vladimir Novikov 2025.10.24 08:55
Спасибо дорогой друг.
Reply to review