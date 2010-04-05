Tornado Order Book Display

Un order book, ou carnet est un outil numérique qui affiche en temps réel les ordres d'achat et de vente pour un actif financier spécifique, comme une action, une crypto-monnaie ou une paire de devises. Il permet aux traders de visualiser la profondeur du marché, c'est-à-dire la quantité d'ordres d'achat et de vente à différents prix.

Voici une description des éléments clés d'un order book :

  1. Colonne d'achat (Bid):

    • Affiche les ordres d'achat en attente pour un actif.
    • Les prix d'achat sont classés du plus élevé (meilleur prix d'achat) au plus bas.
    • Indique la quantité d'actifs que les acheteurs sont prêts à acquérir à chaque prix.

  2. Colonne de vente (Ask):

    • Affiche les ordres de vente en attente pour un actif.
    • Les prix de vente sont classés du plus bas (meilleur prix de vente) au plus élevé.
    • Indique la quantité d'actifs que les vendeurs sont prêts à céder à chaque prix.

  3. Colonne de prix (Price):

    • Indique le prix auquel les ordres d'achat et de vente sont placés.

  4. Colonne de quantité (Size/Volume):

    • Indique le nombre d'unités de l'actif pour chaque ordre.

  5. Dernier prix (Last Price):

    • Affiche le prix auquel la dernière transaction a été exécutée.

  6. Volume total (Total Volume):

    • Indique le volume total des transactions sur une période donnée.

L'order book est un outil essentiel pour les traders, car il leur permet de :

  • Évaluer la liquidité du marché : Un order book avec une profondeur importante indique une liquidité élevée, ce qui facilite l'exécution des ordres sans affecter significativement le prix.
  • Identifier les niveaux de support et de résistance : Les zones avec une concentration d'ordres d'achat peuvent agir comme supports (niveaux de prix où la demande est forte), tandis que les zones avec une concentration d'ordres de vente peuvent agir comme résistances (niveaux de prix où l'offre est forte).
  • Anticiper les mouvements de prix : En observant l'évolution des ordres dans l'order book, les traders peuvent anticiper les fluctuations de prix à court terme.
  • Prendre des décisions de trading éclairées : L'order book fournit des informations précieuses pour aider les traders à décider quand entrer ou sortir d'une position.

Cependant, il est important de noter que l'order book n'est qu'un outil parmi d'autres et ne doit pas être utilisé isolément. Il est recommandé de l'utiliser conjointement avec d'autres indicateurs techniques et fondamentaux pour prendre des décisions de trading plus éclairées.


Recommended products
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicators
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicators
The indicator tracks the trend in 5 different chart times for the same asset, based on 6 signals for each chart time. The main objective of the indicator is to show us the majority trend of the financial asset in which it was placed. The system transmits the information of the trends in several graphical times, in this way the user is able to have a wide view of the movement of the asset, this type of tool makes the user have a higher hit rate by helping the operator to execute orders in favo
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicators
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicators
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (40)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicators
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicators
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicators
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (4)
Indicators
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicators
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indicators
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (1)
Indicators
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
Di Napoli Detrended Oscillator MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicators
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for overbought/oversold evaluation.   Uses of Detrended Oscillator indicator Profit taking. Filter for market entry technics. Stop placement. Part of volatility breakout pattern. Determining major trend changes. Part of Dinapoli Stretch pattern.   Inputs lnpPeriod: Perid of moving average Method: Calculation method                           ********************************************************************************* If you want to know market Overb
FREE
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicators
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
Perfect Trend
Cleverson Junior Rosa
Indicators
Dear friends, I'm sharing my years of experience with you through this indicator. Few people know this, but the market—an asset—has only three possible states: Compressed, Expanded, and Lateralized. With this indicator you can visualize exactly what moment the asset is in the market, compressed or expanded., combined with the 200 EMA and where above the 200 moving average is a buy and below it is a sell, enhances trading, with a high probability of success with short stops and long gains. It's e
Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.92 (36)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicators
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicators
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicators
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
TD Sequential Scannerr
George Njau Ngugi
Indicators
This new version includes all MT5 timeframes (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 & MN1). The TD count for each timeframe is displayed on the top left corner. You don't need to do analysis anymore, as the scanner does all the analysis and updates every 1 second, allowing users to see real-time data for informed decision-making. Alerts are set on by default (can be turned off), which notifies users at the completion of every TD9. If you need a sca
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicators
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry.  For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicators
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicators
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicators
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Recovery Scalping indicator
Nay Wunna Zaw
Indicators
This indicator is for scalpers who want to make profit from recovery and retracements. As a scalping indicator, you won't win big but small and steady profits. How to use this? Open a stop buy order if the price close below the "Recovery" at the recovery price with a TP at the "Expected recovery". It's best to use with an EA to open orders automatically closing at the current "Expected recovery" instead of setting a TP. Doing so will ensure orders will close no matter where the price go without
Buyers of this product also purchase
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (59)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (21)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicators
The ACB Breakout Arrows indicator provides a crucial entry signal in the market by detecting a special breakout pattern. The indicator constantly scans the chart for a settling momentum in one direction and provide the accurate entry signal right before the major move. Get multi-symbol and multi-timeframe scanner from here - Scanner for ACB Breakout Arrows MT 5 Key features Stoploss   and Take Profit levels are provided by the indicator. Comes with a MTF Scanner dashboard which tracks the brea
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /         VERSION MT4   Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now,
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.55 (20)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months       access to trading signals from the service       RFI SIGNALS       — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months       access to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed tra
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (6)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Breakout PRO   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout b
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicators
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Trend Sensor MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicators
The indicator shows the most appropriate entry and exit points. It also displays statistical data on all signals for better analysis of trading. With the help of this indicator you will be able to better understand the market. As soon as the power of the trend begins to weaken (this will be shown on the panel), the trend line will gravitate to the horizontal position - this is the signal to exit the trade. Or you can exit when the average/median profit level is reached. The indicator was the r
MonetTrend
Aliya Bolek
Indicators
MonetTrend — Премиум-индикатор для торговли по тренду (M30, H1, H4) MonetTrend — это мощный и визуально понятный трендовый индикатор, созданный для торговли на таймфреймах M30, H1 и H4. Он идеально подходит для работы с волатильными инструментами, такими как: • Золото (XAUUSD) • Криптовалюты (BTCUSD) • Валютные пары (EURUSD, USDJPY и др.) Ключевые особенности MonetTrend: • Автоматическое отображение Take Profit 1 (TP1) и Stop Loss (SL): После появления сигнала индикатор сразу показывает: • TP
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicators
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (133)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
VPVR Insight MT5
Evgeniy Zhdan
Indicators
This indicator is a classic implementation of the Market Profile (Volume Profile Visible Range), allowing for the display of price density over time while highlighting the most significant price levels, the value area, and the control price within a specific trading session. MT4-version:   https://www.mql5.com/en/market/product/125261 The indicator can be applied across timeframes from M1 to D1, enabling the analysis of market profiles for daily, weekly, monthly, or intraday trading. Utilizing
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
TPTSyncX
Arief
Indicators
Built for intuitive navigation with no user manual needed. Smart tooltips guide you along the way. the more you use it, the more you learn. FREE AUX Indicator and EA Support MT5 Oscillator Indicator for Elliott Wave Counting MT5 EA Trade Manager for Risk Management MT5 EA  to Close All Positions Based on Target Equity Direct  Download here  or visit https://www.mql5.com/en/blogs/post/763780 Spot the Trend. Read the Pattern. Time the Entry. 3 Steps in Under 30 Seconds! Trade effortlessly — no an
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicators
IQ Gold Gann Levels a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicators
Nirvana Trend — Trend indicator and ATR‑based risk framework Note: This tool provides analytical information only and does not guarantee, promise, or imply profits, income, or any specific outcome (including passing evaluations/challenges). The decision to use it and all responsibility rest with the user. Overview Nirvana Trend is a technical analysis indicator designed to standardize decision‑making and strengthen trading discipline. By offering filtered signals, multi‑timeframe confirmation,
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Filter:
No reviews
Reply to review