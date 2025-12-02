UniversalEAsl

Universal EA — гибкий торговец для тех, кто ценит контроль

🔹 Основные возможности

  • Сигналы на основе структуры цены:
    Торгует по бычьим и медвежьим импульсам с настраиваемой строгостью фильтрации.
  • Интеллектуальный фильтр тренда:
    Определяет направление и силу тренда в процентах. Возможность торговать только по тренду или в любом режиме.
  • Двойной траллинг-стоп:
    Базовый трал — по ATR с динамическим множителем.
    Дополнительный трал на выбор: по свечам, фракталам, Parabolic SAR, скользящей средней, % от профита или фиксированным шагом.
    Поддерживается виртуальный режим (без модификации ордера).
  • Безубыток с учётом спреда:
    Автоматически переносит SL в безубыток при достижении заданного уровня профита.
  • Гибкое управление лотом:
    — Фиксированный лот
    — Динамический: % от баланса (с учётом ATR-риска) или % от свободной маржи
  • Многопозиционность:
    Настройка масштабирования и лимитов по числу позиций в одном направлении.
  • Реверсивное закрытие:
    При появлении сигнала противоположного направления — закрывает все текущие позиции.
  • Полный визуальный контроль:
    — Текущие и потенциальные SL/TP
    — Профит по позициям в валюте, пунктах и %
    — Баланс, эквити, спред, таймер закрытия свечи
    — Кнопки быстрого закрытия позиций и отмены ордеров
  • Режим ручной торговли:
    Даже при выключенной автоторговле советник генерирует сигналы — идеально для semi-auto подхода.

⚙️ Рекоменендуемые условия

  • Инструменты: Оптимизирован для XAUUSD (золото), но полностью универсален — поддерживает любые символы MT5 (форекс, индексы, CFD, крипто).
  • Таймфреймы: Подходит для любого ТФ. Рекомендуется M5–H1 — лучший баланс между шумом и качеством сигналов.
  • Учёт ограничений брокера: Полная проверка SYMBOL_VOLUME_LIMIT , SYMBOL_TRADE_MODE , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .

🛡️ Надёжность и безопасность

  • Защита от повторного входа на один бар
  • Валидация объёма, цены и маржи перед каждой операцией
  • Повторные попытки при временных ошибках: REQUOTE , TIMEOUT , MARKET_CLOSED
  • Блокировка запуска нескольких копий на одном инструменте и ТФ

🖱️ Удобство ручного управления

  • Установка отложенных ордеров через кнопки интерфейса
  • Быстрое закрытие позиций и удаление ордеров по клику на кнопки закрытия (Ctrl+клик - групповое закрытие/удаление)
  • Горячие клавиши:
    Ctrl+Shift+I — скрыть/показать панель
    Esc — выход из режима выставления (или автовыход через 20 сек)
    Ctrl+клик — выставление ордера

Universal EA — это не просто автомат, а инструмент, который вы полностью контролируете. Подходит как для скальпинга, так и для свинг-торговли. Гибко адаптируется под любые рыночные условия и стиль торговли. 

При должных настройках, советник способен забирать до 90-95% движения (смотрите видео).

Совместимость: Только MetaTrader 5

Параметры требующие пояснения:

  • обязательно укажите с каким магиком позиции трогать / 0-только ручные, -1 все, либо пишите магик советника. Позволяет комбинировать методы входов и закрытий, используя два и более советника с разными настройками и режимами на одном инструменте. 
  • MaxPositionsPerSide или кол-во открываемых советником позиций в одном направлении. Края нет. По умолчанию, советник заходит не более одной на направление (покупки/продажи). Больше, не значит лучше. Для разделения входов (что бы не вваливал все в одно место), используется задержка в секундах.
  • SL и TP выставляются в зависимости от волатильности инструмента и ничего более (требуется предварительная оптимизация). Можно оставить, а можно передвинуть, как удобно. Советник не станет препятствовать. По тестам, рассчитанный ТР отрабатывает в 90% случаев (если цена идет в нужную сторону) и двигать его смысла большого нет.
  • В советнике работает базовый трал (по ATR). Всегда. SL сразу, постепенно, от точки выставления, подтягивается за ценой до закрытия. Позволяет уменьшить минуса и дает цене "подышать". Если активен какой-то из дополнительных тралов, то только до точки безубытка. Потом работает дополнительный трал (6 способов в обычном режиме или виртуальном).
  • Реверс - крайне аккуратно пользуем. подвержен действию всех сигнальных фильтров. 
  • Лот и его объемы. На выбор: фикса, либо % от депо/маржи. Учитываются параметры минимального и максимального объема в настройках. Для максимального есть режим ручного выставления, ограничивая таким образом аппетиты робота, либо авто расчет. В этом случае пределом будет максимальный объем инструмента. В разы повышает риск! но и прибыль может дать просто офигительную. Посмотрите видос с разгоном

Важно: Данное описание не является рекомендацией. Результаты бешеной прибыли, да и какой-то прибыли вообще, автором не гарантируются. Торговля — это риск. Перед использованием обязательно хорошенько настройте и протестируйте советник на демо-счёте. Скачивая/покупая данное ПО, Вы тем самым, подтверждаете полное принятие всех рисков и ответственности по его работе и использованию на себя.

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Скачать мануал и пресет: здесь


 

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4 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Pro — Advanced Telegram Signal Copier with Auto-Fix, Multi-TP, Risk Control and Full Trade Management Telegram to MT5 Pro — Professional Telegram Signal Copier Telegram to MT5 Pro is a high-performance trade copier that automatically executes signals from Telegram directly into your MetaTrader 5 account, with full control over risk, execution, and trade management. The system consists of two components: • The Expert Advisor (EA) running inside MetaTrader 5 • A companion desktop
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Utilities
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Utilities
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilities
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
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Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics Dashboard Forex Analyzer Pro is a web-based trading analytics platform designed for Meta Trader 5 users. Forex Analyzer Pro synchronizes account activity from Meta Trader 5 and organizes trading information into analytics, reporting, monitoring, and journaling tools through a structured dashboard. The platform allows users to access their trading dashboard through supported desktop and mobile web browsers. Forex Analyzer Pro connects with your MT5
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
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This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
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# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
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