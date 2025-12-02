UniversalEAsl

Universal EA — гибкий торговец для тех, кто ценит контроль

Сигналы на основе структуры цены :

Торгует по бычьим и медвежьим импульсам с настраиваемой строгостью фильтрации.

Интеллектуальный фильтр тренда :

Определяет направление и силу тренда в процентах. Возможность торговать только по тренду или в любом режиме .

Двойной траллинг-стоп :

— Базовый трал — по ATR с динамическим множителем.

— Дополнительный трал на выбор: по свечам, фракталам, Parabolic SAR, скользящей средней, % от профита или фиксированным шагом.

Поддерживается виртуальный режим (без модификации ордера).

Безубыток с учётом спреда :

Автоматически переносит SL в безубыток при достижении заданного уровня профита.

Гибкое управление лотом :

— Фиксированный лот

— Динамический: % от баланса (с учётом ATR-риска) или % от свободной маржи

Многопозиционность :

Настройка масштабирования и лимитов по числу позиций в одном направлении.

Реверсивное закрытие :

При появлении сигнала противоположного направления — закрывает все текущие позиции.

Полный визуальный контроль :

— Текущие и потенциальные SL/TP

— Профит по позициям в валюте, пунктах и %

— Баланс, эквити, спред, таймер закрытия свечи

— Кнопки быстрого закрытия позиций и отмены ордеров