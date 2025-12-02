UniversalEAsl
- Utilities
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- Version: 1.51
- Updated: 2 December 2025
- Activations: 5
Universal EA — гибкий торговец для тех, кто ценит контроль
🔹 Основные возможности
- Сигналы на основе структуры цены:
Торгует по бычьим и медвежьим импульсам с настраиваемой строгостью фильтрации.
- Интеллектуальный фильтр тренда:
Определяет направление и силу тренда в процентах. Возможность торговать только по тренду или в любом режиме.
- Двойной траллинг-стоп:
— Базовый трал — по ATR с динамическим множителем.
— Дополнительный трал на выбор: по свечам, фракталам, Parabolic SAR, скользящей средней, % от профита или фиксированным шагом.
Поддерживается виртуальный режим (без модификации ордера).
- Безубыток с учётом спреда:
Автоматически переносит SL в безубыток при достижении заданного уровня профита.
- Гибкое управление лотом:
— Фиксированный лот
— Динамический: % от баланса (с учётом ATR-риска) или % от свободной маржи
- Многопозиционность:
Настройка масштабирования и лимитов по числу позиций в одном направлении.
- Реверсивное закрытие:
При появлении сигнала противоположного направления — закрывает все текущие позиции.
- Полный визуальный контроль:
— Текущие и потенциальные SL/TP
— Профит по позициям в валюте, пунктах и %
— Баланс, эквити, спред, таймер закрытия свечи
— Кнопки быстрого закрытия позиций и отмены ордеров
- Режим ручной торговли:
Даже при выключенной автоторговле советник генерирует сигналы — идеально для semi-auto подхода.
⚙️ Рекоменендуемые условия
- Инструменты: Оптимизирован для XAUUSD (золото), но полностью универсален — поддерживает любые символы MT5 (форекс, индексы, CFD, крипто).
- Таймфреймы: Подходит для любого ТФ. Рекомендуется M5–H1 — лучший баланс между шумом и качеством сигналов.
- Учёт ограничений брокера: Полная проверка SYMBOL_VOLUME_LIMIT , SYMBOL_TRADE_MODE , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .
🛡️ Надёжность и безопасность
- Защита от повторного входа на один бар
- Валидация объёма, цены и маржи перед каждой операцией
- Повторные попытки при временных ошибках: REQUOTE , TIMEOUT , MARKET_CLOSED
- Блокировка запуска нескольких копий на одном инструменте и ТФ
🖱️ Удобство ручного управления
- Установка отложенных ордеров через кнопки интерфейса
- Быстрое закрытие позиций и удаление ордеров по клику на кнопки закрытия (Ctrl+клик - групповое закрытие/удаление)
- Горячие клавиши:
— Ctrl+Shift+I — скрыть/показать панель
— Esc — выход из режима выставления (или автовыход через 20 сек)
— Ctrl+клик — выставление ордера
Universal EA — это не просто автомат, а инструмент, который вы полностью контролируете. Подходит как для скальпинга, так и для свинг-торговли. Гибко адаптируется под любые рыночные условия и стиль торговли.
При должных настройках, советник способен забирать до 90-95% движения (смотрите видео).
✅ Совместимость: Только MetaTrader 5
Параметры требующие пояснения:
- обязательно укажите с каким магиком позиции трогать / 0-только ручные, -1 все, либо пишите магик советника. Позволяет комбинировать методы входов и закрытий, используя два и более советника с разными настройками и режимами на одном инструменте.
- MaxPositionsPerSide или кол-во открываемых советником позиций в одном направлении. Края нет. По умолчанию, советник заходит не более одной на направление (покупки/продажи). Больше, не значит лучше. Для разделения входов (что бы не вваливал все в одно место), используется задержка в секундах.
- SL и TP выставляются в зависимости от волатильности инструмента и ничего более (требуется предварительная оптимизация). Можно оставить, а можно передвинуть, как удобно. Советник не станет препятствовать. По тестам, рассчитанный ТР отрабатывает в 90% случаев (если цена идет в нужную сторону) и двигать его смысла большого нет.
- В советнике работает базовый трал (по ATR). Всегда. SL сразу, постепенно, от точки выставления, подтягивается за ценой до закрытия. Позволяет уменьшить минуса и дает цене "подышать". Если активен какой-то из дополнительных тралов, то только до точки безубытка. Потом работает дополнительный трал (6 способов в обычном режиме или виртуальном).
- Реверс - крайне аккуратно пользуем. подвержен действию всех сигнальных фильтров.
- Лот и его объемы. На выбор: фикса, либо % от депо/маржи. Учитываются параметры минимального и максимального объема в настройках. Для максимального есть режим ручного выставления, ограничивая таким образом аппетиты робота, либо авто расчет. В этом случае пределом будет максимальный объем инструмента. В разы повышает риск! но и прибыль может дать просто офигительную. Посмотрите видос с разгоном.
Важно: Данное описание не является рекомендацией. Результаты бешеной прибыли, да и какой-то прибыли вообще, автором не гарантируются. Торговля — это риск. Перед использованием обязательно хорошенько настройте и протестируйте советник на демо-счёте. Скачивая/покупая данное ПО, Вы тем самым, подтверждаете полное принятие всех рисков и ответственности по его работе и использованию на себя.
Скачать мануал и пресет: здесь