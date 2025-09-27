UniversalEAsl

Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции.  Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики.

Ключевые преимущества:

  • 📊 Адаптивные торговые сигналы: комбинация индикаторов (ATR, MA) и паттернов для точных входов.

  • 🛡️ Защита капитала:

  • SL и TP выставляются в зависимости от волатильности.
  • Динамический Stop Loss на основе волатильности (трал).
  • 7 методов трейлинг-стопа (включая виртуальный).
  • Безубыток с учетом спреда.
  • Фильтры волатильности и просадки счета.

  • ⚙️ Гибкая настройка
  • торговля в одном из выбранных направлений (BUY/SELL or BOTH).
  • ограничение на кол-во открываемых позиций (по умолчанию не более одной на направление - 0).
  • задержки между сделками (что бы "разнести" ТВ или ввалить все в одно место).
  • модульность настроек позволяет управлять функционалом, убирая/добавляя к ядру.

  • 💻 Интерфейс:

  • Кнопки для выставления отложенных ордеров.
  • Информационные метки на графике (прибыль/убыль, уровни стопов).
  • Таймер закрытия свечи.

    Подходит для:

    • Парного трейдинга и скальпинга.
    • Работы на любых таймфреймах (M1-H1).
    • Трейдеров, ценящих контроль над рисками и удобство.

      Параметры требующие пояснения:

      • нет - только трал / запрещает советнику открывать сделки. Все остальное продолжает работать.
      • с каким магиком тралить / 0-ручные, -1 все, либо пишите магик советника. Позволяет комбинировать методы входов и закрытий, используя два и более советника на одном инструменте. 
      • MaxPositions или кол-во открываемых позиций. Края нет. По умолчанию, советник заходит не более одной сделки на направление. Больше, не значит лучше. Для разделения входов используется задержка в секундах. 0 - отключает режим. 1 сделка - отключает режим.
      • SL и TP выставляются в зависимости от волатильности и ничего более. Никакого риск-менеджмента здесь нет. Можно оставить, а можно передвинуть, как удобно. Советник не станет препятствовать. Далее SL будет подтягиваться за ценой до закрытия. Если активен какой-то из тралов, то только до точки открытия. Потом работает трал.

      Обязательно протестируйте советника на исторических данных и на демо-счете, перед началом реальной торговли!


       









































