UniversalEAsl

SL и TP выставляются в зависимости от волатильности и ничего более. Никакого риск-менеджмента здесь нет. Можно оставить, а можно передвинуть, как удобно. Советник не станет препятствовать. Далее SL будет подтягиваться за ценой до закрытия. Если активен какой-то из тралов, то только до точки открытия. Потом работает трал.