UniversalEAsl

Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции. Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики.
Ключевые преимущества:
📊 Адаптивные торговые сигналы: комбинация индикаторов (ATR, MA) и паттернов для точных входов.
🛡️ Защита капитала:
- SL и TP выставляются в зависимости от волатильности.
- Динамический Stop Loss на основе волатильности (трал).
- 7 методов трейлинг-стопа (включая виртуальный).
- Безубыток с учетом спреда.
- Фильтры волатильности и просадки счета.
- ⚙️ Гибкая настройка:
- торговля в одном из выбранных направлений (BUY/SELL or BOTH).
- ограничение на кол-во открываемых позиций (по умолчанию не более одной на направление - 0).
- задержки между сделками (что бы "разнести" ТВ или ввалить все в одно место).
- модульность настроек позволяет управлять функционалом, убирая/добавляя к ядру.
💻 Интерфейс:
- Кнопки для выставления отложенных ордеров.
- Информационные метки на графике (прибыль/убыль, уровни стопов).
- Таймер закрытия свечи.
Подходит для:
- Парного трейдинга и скальпинга.
- Работы на любых таймфреймах (M1-H1).
- Трейдеров, ценящих контроль над рисками и удобство.
Параметры требующие пояснения:
- нет - только трал / запрещает советнику открывать сделки. Все остальное продолжает работать.
- с каким магиком тралить / 0-ручные, -1 все, либо пишите магик советника. Позволяет комбинировать методы входов и закрытий, используя два и более советника на одном инструменте.
- MaxPositions или кол-во открываемых позиций. Края нет. По умолчанию, советник заходит не более одной сделки на направление. Больше, не значит лучше. Для разделения входов используется задержка в секундах. 0 - отключает режим. 1 сделка - отключает режим.
- SL и TP выставляются в зависимости от волатильности и ничего более. Никакого риск-менеджмента здесь нет. Можно оставить, а можно передвинуть, как удобно. Советник не станет препятствовать. Далее SL будет подтягиваться за ценой до закрытия. Если активен какой-то из тралов, то только до точки открытия. Потом работает трал.
Обязательно протестируйте советника на исторических данных и на демо-счете, перед началом реальной торговли!