Nasdaq Booster

Информация с пометкой «ВАЖНО» обязательна к прочтению.

!ВАЖНО! Перед тестированием установите рекомендуемый сет настроек из раздела "Обсуждения". Без них советник будет работать в убыток.



Это трендовый советник, используемый как аккуратный бустер счёта, так и для спокойной консервативной торговли.

!ВАЖНО! Советник не является скамом, или продуктом наподобие "Просто установи на график и всё", рынок меняется, ничего не будет работать само по себе с настройками, установленными разработчиком 10 лет назад. Советник не содержит предзагруженной истории котировок, демонстрирующих 1000$ до 1 000 000$ за год без просадки (как в других продуктах). Правдивость работы советника подтверждается тем, что все настройки советника открыты и могут быть изменены трейдером на свое усмотрение, при которых вы получите самые разнообразные результаты, от прибыльных до абсолютно убыточных. Советник работает на реальных счетах так же как и в тестере стратегий.

!ВАЖНО! На странице имеются графики доходности при разных настройках, сеты настроек выложены в разделе «Обсуждения» вместе со скриншотами. При тестировании в тестере стратегий нужно установить эти настройки, чтобы получить результаты тестирования, и менять их в дальнейшем на свое усмотрение.





Почему NASDAQ?

- маленький спред;

- маленькие комиссии за открытие крупных лотов;

- хорошая цикличность инструмента;

- глубокие движения, позволяющие извлечь хорошую прибыль, выйти из просадки.

Особенности:

Основной инструмент NASDAQ-100 (NAS100), по желанию можно применять на других.

Может служить менеджером мануальных позиций, регулируя установку стоп-лоссов, фиксацию прибыли и убытков.

Все функции отключаемы и включаемы.

Советник в случае убыточной позиции использует 3 усреднения при наличии сигналов, далее может применяться мультиплиактор (мартингейл), если его включить . На своих счетах мы держим его включенным, т.к. убытки ограничены настройками, а советник не открывает новые сделки без сигналов.

. На своих счетах мы держим его включенным, т.к. убытки ограничены настройками, а советник не открывает новые сделки без сигналов. Советник может набирать крупные объемы, если фиксирует положительные сигналы, увеличивая прибыль, что подтверждается тестами.

! ВАЖНО ! Советник может молчать вплоть до месяца в зависимости от фильтров тренда и настроек, и потом начать торговать. Советник может держать открытые ордера +/- неделю, как прибыльные, так и убыточные, пока они не закроются согласно настройкам.

Применение советника:

Основной инструмент: NASDAQ-100 (NAS100)

Тип счета: ECN

Таймфрейм m15. Советник чувствителен к таймфрейму! (15м - рекомендуемый. Можно использовать иные таймфреймы, в т.ч. использовать советник как скальпер на таймфреймах м1, м5).

Минимальный рекомендуемый депозит 1 00$

00$ Кредитное плечо желательно не ниже 1:500 при консервативной торговле, и 1:1000, 1:3000 при бустере.





!ВАЖНО! Режимы торговли:

BOOSTER – я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 30м. Данный фильтр по итогам тестов позволяет делать наиболее аккуратные входы. Чем старше таймфрейм фильтра, тем больше точек входа, однако возрастают риски ошибки (коррекция в рамках крупного таймфрейма можешь сжечь ваш депозит). В данном режиме я использую лоты 0.50-1.00 на депозитах от 100$, 3.00 - 5.00 на депозитах от 500$, 5.00-10.00 на депозите от 1000$. Предупреждаю, что счет при открытии крупных сделок может быть ликвидирован колебанием рынка, однако стратегия работы такова, что 1 удачная сделка закроет убыток по 2-3 предыдущим ликвидациям, следующая принесет прибыль.

Перед новостями рекомендуется выставлять стоплосс в зоне безубытка при стартовом маленьком депозите.

Conservative - я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 1H, использую автолот с параметром 70 и стоплосс в процентах от депозита – 40%, и также мультипликатор с параметром 2, а также с уменьшенным trail stop. Гиперприбыль извлекается реже.





Основные параметры:

Trade Buy - советник может покупать

- советник может покупать Trade S ell - советник может продавать

- советник может продавать Trading - разрешение советнику торговать

- разрешение советнику торговать Support manual orders - разрешение советнику управлять вашими ручными ордерами

- разрешение советнику управлять вашими ручными ордерами Order Comment - комментарий советника к своим ордерам

- комментарий советника к своим ордерам Use Money Management - использовать предустановленный манименеджмент, связан с настройкой "Autolot. Free margin for each 0.01 lots"

- использовать предустановленный манименеджмент, связан с настройкой "Autolot. Free margin for each 0.01 lots" Autolot. Free margin for each 0.01 lots - размер автолота . Для каждого инструмента следует подбирать свой автолот

размер автолота Для каждого инструмента следует подбирать свой автолот Use fix lotsize - использовать фиксированный размер сделки.

- использовать фиксированный размер сделки. Martingale - разрешить советнику применять мультипликатор лота, вступает в действие на 4 позиции советника.

- разрешить советнику применять мультипликатор лота, вступает в действие на 4 позиции советника. Lot multiplier - размер мультипликатора лота.

- размер мультипликатора лота. Use fix takeprofit - использовать фиксированный тэйкпрофит в пипсах.

- использовать фиксированный тэйкпрофит в пипсах. Use fix stoploss - использовать фиксированный стоплосс в пипсах.

- использовать фиксированный стоплосс в пипсах. Stoploss (% to deposit) - стоплосс в процентах от депозита. Физический стоплосс не выставляется, советник ликвидирует все позиции сам по достижении установленной просадки.

- стоплосс в процентах от депозита. Физический стоплосс не выставляется, советник ликвидирует все позиции сам по достижении установленной просадки. Use dynamic stoploss - использовать динамический стоплосс. Советник отсчитывает установленное количество свечей (баров) назад, и выставляет стоплосс над (под) последней.

- использовать динамический стоплосс. Советник отсчитывает установленное количество свечей (баров) назад, и выставляет стоплосс над (под) последней. Bars for dynamic stoploss - количество свечей (баров), которые советник будет считать для установки динамического стоплосса.

- количество свечей (баров), которые советник будет считать для установки динамического стоплосса. Use Breakeven - советник будет выставлять стоплосс в зоне безубытка.

- советник будет выставлять стоплосс в зоне безубытка. Stoploss breakeven start - количество пипсов в зоне прибыли, после которых включится стоплосс в зоне прибыли.

- количество пипсов в зоне прибыли, после которых включится стоплосс в зоне прибыли. Stoploss breakeven step - количество пипсов между позицией и стоплоссом в зоне прибыли

- количество пипсов между позицией и стоплоссом в зоне прибыли Trail stop - использовать трейлинг стоп.

- использовать трейлинг стоп. Trailing start - количество пипсов в зоне прибыли, после которого советник запустит трал.

- количество пипсов в зоне прибыли, после которого советник запустит трал. Trailing step - расстояние между текущей ценой и тралом в пипсах.

- расстояние между текущей ценой и тралом в пипсах. Magic Number - номер, по которому советник узнает свои ордера, для того чтобы не брать в работу ордера других ваших советников.

- номер, по которому советник узнает свои ордера, для того чтобы не брать в работу ордера других ваших советников. Start Hour – время начала работы советника

– время начала работы советника End Hour – время окончания работы советника

– время окончания работы советника ShowIndicators – показать индикатор входа CPPL , отвечающий за конечное решение об открытии сделки

– показать индикатор входа , отвечающий за конечное решение об открытии сделки SignalClose - принудительное закрытие позиции при возникновении обратного сигнала индикатора входа CPPL (позиция может быть закрыта как с прибылью, так и с убытком).

- принудительное закрытие позиции при возникновении обратного сигнала индикатора входа (позиция может быть закрыта как с прибылью, так и с убытком). Forced close against the trend - принудительное закрытие позиций в случае смены направления тренда.

Indicator settings - здесь настройки индикатора, отвечающего за конечное решение об открытии позиции при наличии иных благоприятствующих сигналах и сопутствующем тренде.

Filter - трендовый фильтр, отвечающий за направление открытия сделок.





Как мне начать:

После покупки советника (скачивание демо версии) перейдите в раздел «Обсуждения» и скачайте нужный вам сет настроек. Базовые настройки советника не подходят для торговли.

Найдите брокера, предоставляющего котировки NASDAQ-100. В нашем случае мы используем ECN.MT5 счета у брокера Alpari.

Включите алготрейдинг в своем Metatrader 5, добавьте советник на график M15 на NAS100, предварительно изучив свойства его настроек, протестировав ваши настройки в тестере стратегий.

!ВАЖНО!

От автора о стратегии: Я не верю в огромное количество советников, демонстрирующих прибыль без просадок, индикаторы и технический анализ советников не приспособлен к анализу рынка, который делает опытный трейдер. В данном продукте я постарался создать сочетание аккуратности точек входа и учёта тренда, что позволило мне добиться стабильных результатов. Главное правило: не забывайте выводить прибыль. Если ваш стартовый депозит а размере 100$ в режиме бустера закрыл удачную сделку -выведите вложенные деньги. Если дальше неделя оказалась прибыльной, заберите снова минимум 100$, через неделю снова. В случае, если советник ошибется и случится margin call, вы останетесь в прибыли и будете иметь в распоряжении возможность безболезненно начать снова в режиме бустера, и получить ощутимую прибыль!







