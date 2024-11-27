Nasdaq Booster
- Experts
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Maksim ZaiarnyiТрейдер, разработчик ПО.
- Version: 1.10
- Activations: 5
Информация с пометкой «ВАЖНО» обязательна к прочтению.
!ВАЖНО! Перед тестированием установите рекомендуемый сет настроек из раздела "Обсуждения". Без них советник будет работать в убыток.
Это трендовый советник, используемый как аккуратный бустер счёта, так и для спокойной консервативной торговли.
!ВАЖНО! Советник не является скамом, или продуктом наподобие "Просто установи на график и всё", рынок меняется, ничего не будет работать само по себе с настройками, установленными разработчиком 10 лет назад. Советник не содержит предзагруженной истории котировок, демонстрирующих 1000$ до 1 000 000$ за год без просадки (как в других продуктах). Правдивость работы советника подтверждается тем, что все настройки советника открыты и могут быть изменены трейдером на свое усмотрение, при которых вы получите самые разнообразные результаты, от прибыльных до абсолютно убыточных. Советник работает на реальных счетах так же как и в тестере стратегий.
!ВАЖНО! На странице имеются графики доходности при разных настройках, сеты настроек выложены в разделе «Обсуждения» вместе со скриншотами. При тестировании в тестере стратегий нужно установить эти настройки, чтобы получить результаты тестирования, и менять их в дальнейшем на свое усмотрение.
Почему NASDAQ?
- маленький спред;
- маленькие комиссии за открытие крупных лотов;
- хорошая цикличность инструмента;
- глубокие движения, позволяющие извлечь хорошую прибыль, выйти из просадки.
Особенности:
- Основной инструмент NASDAQ-100 (NAS100), по желанию можно применять на других.
- Может служить менеджером мануальных позиций, регулируя установку стоп-лоссов, фиксацию прибыли и убытков.
- Все функции отключаемы и включаемы.
- Советник в случае убыточной позиции использует 3 усреднения при наличии сигналов, далее может применяться мультиплиактор (мартингейл), если его включить. На своих счетах мы держим его включенным, т.к. убытки ограничены настройками, а советник не открывает новые сделки без сигналов.
- Советник может набирать крупные объемы, если фиксирует положительные сигналы, увеличивая прибыль, что подтверждается тестами.
- !ВАЖНО! Советник может молчать вплоть до месяца в зависимости от фильтров тренда и настроек, и потом начать торговать. Советник может держать открытые ордера +/- неделю, как прибыльные, так и убыточные, пока они не закроются согласно настройкам.
Применение советника:
- Основной инструмент: NASDAQ-100 (NAS100)
- Тип счета: ECN
- Таймфрейм m15. Советник чувствителен к таймфрейму! (15м - рекомендуемый. Можно использовать иные таймфреймы, в т.ч. использовать советник как скальпер на таймфреймах м1, м5).
- Минимальный рекомендуемый депозит 100$
- Кредитное плечо желательно не ниже 1:500 при консервативной торговле, и 1:1000, 1:3000 при бустере.
!ВАЖНО! Режимы торговли:
BOOSTER – я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 30м. Данный фильтр по итогам тестов позволяет делать наиболее аккуратные входы. Чем старше таймфрейм фильтра, тем больше точек входа, однако возрастают риски ошибки (коррекция в рамках крупного таймфрейма можешь сжечь ваш депозит). В данном режиме я использую лоты 0.50-1.00 на депозитах от 100$, 3.00 - 5.00 на депозитах от 500$, 5.00-10.00 на депозите от 1000$. Предупреждаю, что счет при открытии крупных сделок может быть ликвидирован колебанием рынка, однако стратегия работы такова, что 1 удачная сделка закроет убыток по 2-3 предыдущим ликвидациям, следующая принесет прибыль.
Перед новостями рекомендуется выставлять стоплосс в зоне безубытка при стартовом маленьком депозите.
Conservative - я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 1H, использую автолот с параметром 70 и стоплосс в процентах от депозита – 40%, и также мультипликатор с параметром 2, а также с уменьшенным trail stop. Гиперприбыль извлекается реже.
Основные параметры:
- Trade Buy - советник может покупать
- Trade Sell - советник может продавать
- Trading - разрешение советнику торговать
- Support manual orders - разрешение советнику управлять вашими ручными ордерами
- Order Comment - комментарий советника к своим ордерам
- Use Money Management - использовать предустановленный манименеджмент, связан с настройкой "Autolot. Free margin for each 0.01 lots"
- Autolot. Free margin for each 0.01 lots - размер автолота. Для каждого инструмента следует подбирать свой автолот
- Use fix lotsize - использовать фиксированный размер сделки.
- Martingale - разрешить советнику применять мультипликатор лота, вступает в действие на 4 позиции советника.
- Lot multiplier - размер мультипликатора лота.
- Use fix takeprofit - использовать фиксированный тэйкпрофит в пипсах.
- Use fix stoploss - использовать фиксированный стоплосс в пипсах.
- Stoploss (% to deposit) - стоплосс в процентах от депозита. Физический стоплосс не выставляется, советник ликвидирует все позиции сам по достижении установленной просадки.
- Use dynamic stoploss - использовать динамический стоплосс. Советник отсчитывает установленное количество свечей (баров) назад, и выставляет стоплосс над (под) последней.
- Bars for dynamic stoploss - количество свечей (баров), которые советник будет считать для установки динамического стоплосса.
- Use Breakeven - советник будет выставлять стоплосс в зоне безубытка.
- Stoploss breakeven start - количество пипсов в зоне прибыли, после которых включится стоплосс в зоне прибыли.
- Stoploss breakeven step - количество пипсов между позицией и стоплоссом в зоне прибыли
- Trail stop - использовать трейлинг стоп.
- Trailing start - количество пипсов в зоне прибыли, после которого советник запустит трал.
- Trailing step - расстояние между текущей ценой и тралом в пипсах.
- Magic Number - номер, по которому советник узнает свои ордера, для того чтобы не брать в работу ордера других ваших советников.
- Start Hour – время начала работы советника
- End Hour – время окончания работы советника
- ShowIndicators – показать индикатор входа CPPL, отвечающий за конечное решение об открытии сделки
- SignalClose - принудительное закрытие позиции при возникновении обратного сигнала индикатора входа CPPL (позиция может быть закрыта как с прибылью, так и с убытком).
- Forced close against the trend - принудительное закрытие позиций в случае смены направления тренда.
Indicator settings - здесь настройки индикатора, отвечающего за конечное решение об открытии позиции при наличии иных благоприятствующих сигналах и сопутствующем тренде.
Filter - трендовый фильтр, отвечающий за направление открытия сделок.
Как мне начать:
- После покупки советника (скачивание демо версии) перейдите в раздел «Обсуждения» и скачайте нужный вам сет настроек. Базовые настройки советника не подходят для торговли.
- Найдите брокера, предоставляющего котировки NASDAQ-100. В нашем случае мы используем ECN.MT5 счета у брокера Alpari.
- Включите алготрейдинг в своем Metatrader 5, добавьте советник на график M15 на NAS100, предварительно изучив свойства его настроек, протестировав ваши настройки в тестере стратегий.
!ВАЖНО!
От автора о стратегии: Я не верю в огромное количество советников, демонстрирующих прибыль без просадок, индикаторы и технический анализ советников не приспособлен к анализу рынка, который делает опытный трейдер. В данном продукте я постарался создать сочетание аккуратности точек входа и учёта тренда, что позволило мне добиться стабильных результатов. Главное правило: не забывайте выводить прибыль. Если ваш стартовый депозит а размере 100$ в режиме бустера закрыл удачную сделку -выведите вложенные деньги. Если дальше неделя оказалась прибыльной, заберите снова минимум 100$, через неделю снова. В случае, если советник ошибется и случится margin call, вы останетесь в прибыли и будете иметь в распоряжении возможность безболезненно начать снова в режиме бустера, и получить ощутимую прибыль!
Everything works, thanks!