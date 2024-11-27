Nasdaq Booster

5

Информация с пометкой «ВАЖНО» обязательна к прочтению.

!ВАЖНО! Перед тестированием установите рекомендуемый сет настроек из раздела "Обсуждения". Без них советник будет работать в убыток.

Это трендовый советник, используемый как аккуратный бустер счёта, так и для спокойной консервативной торговли.

  !ВАЖНО! Советник не является скамом, или продуктом наподобие "Просто установи на график и всё", рынок меняется, ничего не будет работать само по себе с настройками, установленными разработчиком 10 лет назад. Советник не содержит предзагруженной истории котировок, демонстрирующих  1000$ до 1 000 000$ за год без просадки (как в других продуктах). Правдивость работы советника подтверждается тем, что все настройки советника открыты и могут быть изменены трейдером на свое усмотрение, при которых вы получите самые разнообразные результаты, от прибыльных до абсолютно убыточных. Советник работает на реальных счетах так же как и в тестере стратегий.

  !ВАЖНО! На странице имеются графики доходности при разных настройках, сеты настроек выложены  в разделе «Обсуждения» вместе со скриншотами. При тестировании в тестере стратегий нужно установить эти настройки, чтобы получить результаты тестирования, и менять их в дальнейшем на свое усмотрение.


Почему NASDAQ?

- маленький спред;

- маленькие комиссии за открытие крупных лотов;

- хорошая цикличность инструмента;

- глубокие движения, позволяющие извлечь хорошую прибыль, выйти из просадки.

 Особенности:

  • Основной инструмент NASDAQ-100 (NAS100), по желанию можно применять на других.
  • Может служить менеджером мануальных позиций, регулируя установку стоп-лоссов, фиксацию прибыли и убытков.
  • Все функции отключаемы и включаемы.
  • Советник в случае убыточной позиции использует 3 усреднения при наличии сигналов, далее может применяться мультиплиактор (мартингейл), если его включить. На своих счетах мы держим его включенным, т.к. убытки ограничены настройками, а советник не открывает новые сделки без сигналов.
  • Советник может набирать крупные объемы, если фиксирует положительные сигналы, увеличивая прибыль, что подтверждается тестами.
  • !ВАЖНО Советник может молчать вплоть до месяца в зависимости от фильтров тренда и настроек, и потом начать торговать. Советник может держать открытые ордера +/- неделю, как прибыльные, так и убыточные, пока они не закроются согласно настройкам.

Применение советника:

  • Основной инструмент: NASDAQ-100 (NAS100)
  • Тип счета: ECN
  • Таймфрейм m15. Советник чувствителен к таймфрейму! (15м - рекомендуемый. Можно использовать иные таймфреймы, в т.ч. использовать советник как скальпер на таймфреймах м1, м5).
  • Минимальный рекомендуемый депозит 100$
  • Кредитное плечо желательно не ниже 1:500 при консервативной торговле, и 1:1000, 1:3000 при бустере.


!ВАЖНО! Режимы торговли:

BOOSTER – я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 30м. Данный фильтр по итогам тестов позволяет делать наиболее аккуратные входы. Чем старше таймфрейм фильтра, тем больше точек входа, однако возрастают риски ошибки (коррекция в рамках крупного таймфрейма можешь сжечь ваш депозит). В данном режиме я использую лоты 0.50-1.00 на депозитах от 100$, 3.00 - 5.00 на депозитах от 500$, 5.00-10.00 на депозите от 1000$. Предупреждаю, что счет при открытии крупных сделок может быть ликвидирован колебанием рынка, однако стратегия работы такова, что 1 удачная сделка закроет убыток по 2-3 предыдущим ликвидациям, следующая принесет прибыль.

Перед новостями рекомендуется выставлять стоплосс в зоне безубытка при стартовом маленьком депозите.

Conservative - я использую таймфрейм 15м и фильтр тренда 1H, использую автолот с параметром 70 и стоплосс в процентах от депозита – 40%, и также мультипликатор с параметром 2, а также с уменьшенным trail stop. Гиперприбыль извлекается реже.


Основные параметры:

  • Trade Buy - советник может покупать
  • Trade Sell - советник может продавать
  • Trading - разрешение советнику торговать
  • Support manual orders - разрешение советнику управлять вашими ручными ордерами
  • Order Comment - комментарий советника к своим ордерам
  • Use Money Management - использовать предустановленный манименеджмент, связан с настройкой "Autolot. Free margin for each 0.01 lots"
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lots - размер автолота. Для каждого инструмента следует подбирать свой автолот
  • Use fix lotsize - использовать фиксированный размер сделки.
  • Martingale - разрешить советнику применять мультипликатор лота, вступает в действие на 4 позиции советника.
  • Lot multiplier - размер мультипликатора лота.
  • Use fix takeprofit - использовать фиксированный тэйкпрофит в пипсах.
  • Use fix stoploss -  использовать фиксированный стоплосс в пипсах.
  • Stoploss (% to deposit) - стоплосс в процентах от депозита. Физический стоплосс не выставляется, советник ликвидирует все позиции сам по достижении установленной просадки.
  • Use dynamic stoploss - использовать динамический стоплосс. Советник отсчитывает установленное количество свечей (баров) назад, и выставляет стоплосс над (под) последней.
  • Bars for dynamic stoploss - количество свечей (баров), которые советник будет считать для установки динамического стоплосса.
  • Use Breakeven - советник будет выставлять стоплосс в зоне безубытка.
  • Stoploss breakeven start - количество пипсов в зоне прибыли, после которых включится стоплосс в зоне прибыли.
  • Stoploss breakeven step - количество пипсов между позицией и стоплоссом в зоне прибыли
  • Trail stop - использовать трейлинг стоп.
  • Trailing start - количество пипсов в зоне прибыли, после которого советник запустит трал.
  • Trailing step - расстояние между текущей ценой и тралом в пипсах.
  • Magic Number - номер, по которому советник узнает свои ордера, для того чтобы не брать в работу ордера других ваших советников.
  • Start Hour – время начала работы советника
  • End Hour – время окончания работы советника
  • ShowIndicators – показать индикатор входа CPPL, отвечающий за конечное решение об открытии сделки
  • SignalClose - принудительное закрытие позиции при возникновении обратного сигнала индикатора входа CPPL (позиция может быть закрыта как с прибылью, так и с убытком).
  • Forced close against the trend - принудительное закрытие позиций в случае смены направления тренда.

Indicator settings - здесь настройки индикатора, отвечающего за конечное решение об открытии позиции при наличии иных благоприятствующих сигналах и сопутствующем тренде.

Filter - трендовый фильтр, отвечающий за направление открытия сделок. 


Как мне начать:

  • После покупки советника (скачивание демо версии) перейдите в раздел «Обсуждения» и скачайте нужный вам сет настроек. Базовые настройки советника не подходят для торговли. 
  • Найдите брокера, предоставляющего котировки NASDAQ-100. В нашем случае мы используем ECN.MT5 счета у брокера Alpari
  • Включите алготрейдинг в своем Metatrader 5, добавьте советник на график M15 на NAS100, предварительно изучив свойства его настроек, протестировав ваши настройки в тестере стратегий.

  

!ВАЖНО!

От автора о стратегии: Я не верю в огромное количество советников, демонстрирующих прибыль без просадок, индикаторы и технический анализ советников не приспособлен к анализу рынка, который делает опытный трейдер. В данном продукте я постарался создать сочетание аккуратности точек входа и учёта тренда, что позволило мне добиться стабильных результатов. Главное правило: не забывайте выводить прибыль. Если ваш стартовый депозит а размере 100$ в режиме бустера закрыл удачную сделку -выведите вложенные деньги. Если дальше неделя оказалась прибыльной, заберите снова минимум 100$, через неделю снова. В случае, если советник ошибется и случится margin call, вы останетесь в прибыли и будете иметь в распоряжении возможность безболезненно начать снова в режиме бустера, и получить ощутимую прибыль!

 



Reviews 6
Snegirewa31081959
19
Snegirewa31081959 2024.12.06 11:02 
 

Everything works, thanks!

Recommended products
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
The ultimate risk manager propfirm ready
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilities
Ultimate Risk Manager for MT5 Every trader knows the feeling: a promising setup appears, but fear of a large loss prevents you from pulling the trigger. You hesitate, overthink, and often miss the opportunity. The root cause is not a lack of strategy – it is the absence of guaranteed loss control. The Ultimate Risk Manager solves this problem completely. This tool lets you trade exactly how you want – any style, any frequency, any risk per trade – while ensuring that your total loss over a ch
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
Experts
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
PFTA Honey Harvester v14
Randy Susano Bondoc
Experts
MILESTONE UNLOCKED: PFTA Honey Harvester v14 is OFFICIALLY LIVE on the MT5 Market! After relentless engineering, deep system refinement, and real-world stress validation, PFTA Honey Harvester v14 has successfully conquered the MetaTrader 5 Market Validator — one of the most aggressive automated testing environments in the industry. ️ This is NOT a simple approval. This is a full-scale survival test . The validator simulates: Extreme spread spikes Multi-symbol chaos Multi-timeframe st
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Wulf BTC Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Experts
Wulf BTC Bot is a high-precision automated algorithmic trading system engineered for Bitcoin (BTC) on the H1 timeframe. It leverages a robust entry logic combining cyclical momentum and trend exhaustion via the Schaff Trend Cycle (STC) , dynamic breakout boundaries ( Lowest/Highest Price channels), and volatility-adaptive exits powered by ATR . The Expert Advisor is 100% Standalone , packing all custom indicators and math engines directly inside the .ex5 binary, requiring zero external dependenc
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GU Liquidity Sniper
Wootthipong Chaiyaphum
Experts
Apex Reversal — M1 Precision Reversal Scalper Apex Reversal is a precision intraday scalper that trades reversals at Double Top and Double Bottom turning points on the 1-minute chart. Instead of chasing momentum, it waits for price to fail twice at the same level, confirms the rejection candle, and enters with a tight, structure-based stop and a fixed 2:1 reward target. Every trade is filtered by an event-based BOS / CHoCH market-structure engine on a higher timeframe, so the robot only takes re
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Aurevia Gold EA MT5
Anastase Byiringiro
Experts
Professional Gold Automation Aurevia Gold EA MT5 is a professional multi-strategy Expert Advisor developed specifically for XAUUSD and GOLD . It combines eight internal strategy engines, intelligent trade management, broker-aware execution and controlled risk tools inside one complete automated trading system. The attached chart timeframe does not control the strategy. Aurevia manages its own internal timeframes, market analysis and trading logic automatically. After correct installation, it may
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
Experts
To those who have already purchased, the team would like to express our sincere gratitude. Your support motivates the team and encourages us to continue developing and improving the quality of our products. Transform Your Gold Trading! Unleash Exponential & Sustainable Growth with the "Gold Martingale Robot EA" (MT5) Are you tired of constantly watching charts? Stressed out every time high-impact economic news is released? Or perhaps you've made profits only to watch them vanish due to ho
Greybrea Gold Scalper
Louis Jacobus Pieterse
Experts
GREYBREA GOLD SCALPER Built for Gold. Engineered for precision. Designed for disciplined execution. How It Thinks: The Adaptive Engine Behind every trade, GREYBREA continuously evaluates Gold's market behaviour analysing momentum, market structure, volatility, and price action. However, this is where the technology diverges from the competition. GREYBREA does not rely on a single, static strategy. Instead, it acts as a real-time decision-maker. As the day progresses, the algorithm monitors the
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Experts
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Razgon X
Mikhail Atarskii
Experts
Razgon XAUUSD EA is a high-performance automated trading robot specifically designed for trading XAUUSD (Gold). The advisor uses a multi-level signal filtering system, including ALMA, trend filter based on EMA and MACD, allowing only high-quality trading decisions. Supports trading on multiple currency pairs and includes a built-in control panel with a transparent glass interface. Key Features ALMA indicator entry filter (fast and slow) Trend filter using three EMA (96) and EMA 200 MACD filter
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (242)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Experts
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Crypto Zeus Dual Core Protocol
Napat Puangjunkum
Experts
CRYPTO ZEUS DUAL-CORE PROTOCOL  Advanced Crypto Matrix: Supertrend AI + External Sync Module - [NEW] 24/7 Crypto Unlock: The EA now fully supports weekend trading by auto-detecting Crypto assets. - [NEW] Continuous Trend Rider: Re-enters trades continuously on pullbacks if the macro-trend remains strong, maximizing profit on long runs. - [NEW] Ghost Trailing Stop: Added a virtual trailing stop to fully ride breakouts instead of exiting at fixed Fibo targets. - [NEW] Preset System: Added a buil
VorTech MT5
Igor Vovchuk
Experts
VorTech MT5  – торговая система, позволяющая торговать в режиме Неттинга на любом финансовом инструменте (валюты, металлы, криптовалюта, фьючерсы, акции и т.д.). Принцип работы: Любая торговля происходит по принципу «купить внизу – продать в верху». VorTech  старается  определить «впадины» и «пики», на которых лучше всего покупать и продавать. В основе работы VorTech MT5 комплекс индикаторов, как собственной разработки, так и доработанных стандартных, данный пакет индикаторов формирует «излучен
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
FiboBreakout XAU
Daniel Maslowski
Experts
FiboBreakout Gold 5M EA – High-Precision Algorithmic Trading for XAUUSD FiboBreakout Gold 5M is an advanced, fully automated Expert Advisor engineered specifically to exploit the high volatility of Gold ( XAUUSD ) on the 5-minute (5M) timeframe. By combining classic Fibonacci breakout mechanics with modern algorithmic filters, this EA captures explosive intraday moves while strictly protecting your capital. Key Features ("The Good Stuff") Dynamic Fibonacci Engine: The EA continuously scans a
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.28 (47)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.4 (30)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.58 (73)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (53)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Experts
BYRDI - The Distributed Trading Network That Coordinates the Portfolio. Most Expert Advisors see one terminal, one account, and one set of positions. BYRDI sees the wider network. BYRDI connects separate MetaTrader 5 terminals into a coordinated trading mesh. Each node can keep its own account, broker, markets, strategy, AI model, capital allocation, and risk settings while sharing the information needed for wider portfolio awareness. The network can coordinate execution, limit duplicated expos
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.82 (45)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Summer sale - 399 USD only instead of 499 USD until end of August. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signa
More from author
EA Izitrade Pro MT4
Maksim Zaiarnyi
5 (1)
Experts
I am glad to welcome you to the   IZITRADE Pro   advisor page. The EA trades on EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD and other currency pairs with a small spread on the 5th timeframe. The Expert Advisor can work with any amount of funds, however, I recommend having a reserve of 2000 USD per currency pair. Stochastic indicator and MA are used to find market entry points. On the panel and robot settings, you can select the direction of trade (only Buy, or only Sell). Link to the telegram channel of the
Filter:
Anna_7
19
Anna_7 2024.12.10 11:00 
 

User didn't leave any comment to the rating

OlgaSem95
56
OlgaSem95 2024.12.10 09:39 
 

User didn't leave any comment to the rating

Uliana Katerenchuk
225
Uliana Katerenchuk 2024.12.08 20:26 
 

User didn't leave any comment to the rating

Snegirewa31081959
19
Snegirewa31081959 2024.12.06 11:02 
 

Everything works, thanks!

Denis Katerenchuk
1177
Denis Katerenchuk 2024.12.03 16:59 
 

User didn't leave any comment to the rating

brudik
19
brudik 2024.11.29 10:34 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review