MCDX Plus

简介：

六彩神龙指标【MCD Hot Money】进是一种常用的技术指标，被广泛应用于股票交易中。它由六人不同的指标组成，包括均线、相对强弱指标井、移动平均收盘线等。这人指标可以有效地帮助投资者确定股票的买入和卖出时机。

六彩神龙用来看筹码了解庄家动向。看个股买卖少踩炕，少被套；跟庄吃肉，用于判断个股趋势！


指标设置  ：

hot_money_sensitivity = 0.7;             // Hot Money Sensitivity

hot_money_period = 40;                   // Hot Money Period

hot_money_base = 30;                     // Hot Money Base

banker_sensitivity = 1.5;                  // Banker Sensitivity

banker_period = 50;                        // Banker Period

banker_base = 50;                           // Banker Base

ma_bars = 12;                                 // Ma Bars

show_MA = false;                             // show_MA

AppliedPrice=PRICE_CLOSE;             // Applied price


指标说明：

  • 红色 代表主力（获利筹码）
  • 黄色 代表游资（浮动筹码）
  • 绿色代表散户（套牢筹码）

比如：红条意味着价格上涨和买入势头。绿条意味着价格下跌和销售势头”


提示：

需要汪意的是，六彩神龙指标并仅仅是一种参考工其，不应该作为独立的决策依据。在实践中，投资者应该综合考虑其他因素，如基本面分析井、市场环境等，才能做出更准确的判断,

通过井六彩神龙指标的应用，投资者可以更好地把握股票的走势和变化，提高投资决策的准确性。然而，只有深入理解和熟练运用指标才能取得良好的效果。


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Yin Zhong Peng
Indicators
Introduction to the Magic TD Sequential 9 The "Magic TD 9" is a technical analysis tool for stocks. It is based on historical price data and divides prices into nine levels based on a certain magnitude. It then calculates the average price of each level and constructs a sequence of nine data points. This sequence is called the "Magic TD 9," with the first data point representing the stock's lowest price and the ninth data point representing the highest price. Index inputs: 1 Turns: represen
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