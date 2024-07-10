简介：

六彩神龙指标【MCD Hot Money】进是一种常用的技术指标，被广泛应用于股票交易中。它由六人不同的指标组成，包括均线、相对强弱指标井、移动平均收盘线等。这人指标可以有效地帮助投资者确定股票的买入和卖出时机。

六彩神龙用来看筹码了解庄家动向。看个股买卖少踩炕，少被套；跟庄吃肉，用于判断个股趋势！





指标设置 ：

hot_money_sensitivity = 0.7; // Hot Money Sensitivity

hot_money_period = 40; // Hot Money Period

hot_money_base = 30; // Hot Money Base

banker_sensitivity = 1.5; // Banker Sensitivity

banker_period = 50; // Banker Period

banker_base = 50; // Banker Base

ma_bars = 12; // Ma Bars

show_MA = false; // show_MA

AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price





指标说明：

红色 代表主力（获利筹码）

代表主力（获利筹码） 黄色 代表游资（浮动筹码）

代表游资（浮动筹码） 绿色代表散户（套牢筹码）

比如：红条意味着价格上涨和买入势头。绿条意味着价格下跌和销售势头”





提示：

需要汪意的是，六彩神龙指标并仅仅是一种参考工其，不应该作为独立的决策依据。在实践中，投资者应该综合考虑其他因素，如基本面分析井、市场环境等，才能做出更准确的判断,

通过井六彩神龙指标的应用，投资者可以更好地把握股票的走势和变化，提高投资决策的准确性。然而，只有深入理解和熟练运用指标才能取得良好的效果。



