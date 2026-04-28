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#EURGBP: Pullback From Support

28 April 2026, 11:21
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#EURGBP: Pullback From Support 🇪🇺🇬🇧


There is a high chance that 📈EURGBP will pull back from

the underlined key horizontal support.


As a confirmation, the price violated a minor resistance

with a valid bullish change of character.


Goal - 0.867

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1H time frame

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