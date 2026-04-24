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CRUDE OIL (#WTI): Updated Support & Resistance Analysis 🛢
Here is my latest structure analysis for 📈WTI Crude Oil.
Resistance 1: 98.0 - 105.6 area
Resistance 2: 112.5 - 119.4 area
Support 1: 92.3 - 95.5 area
Support 2: 76.8 - 85.2 area
Consider these structures for pullback/breakout trading.
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Daily time frame
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My Experts:
✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460
✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068
✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048
✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186
My Professional MT4/MT5 Indicators:
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678
✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588