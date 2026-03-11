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#EURUSD: Bearish Move After News

11 March 2026, 16:28
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#EURUSD: Bearish Move After News 🇪🇺🇺🇸


📉EURUSD looks strongly bearish after a confirmed violation

of a horizontal neckline of a head & shoulders pattern on a 4H time frame.


It looks like a downtrend will resume.


The price will likely reach 1.1525 support soon.

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4H time frame


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✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
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✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

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#eurusd