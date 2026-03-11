#EURUSD: Bearish Move After News 🇪🇺🇺🇸
📉EURUSD looks strongly bearish after a confirmed violation
of a horizontal neckline of a head & shoulders pattern on a 4H time frame.
It looks like a downtrend will resume.
The price will likely reach 1.1525 support soon.
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4H time frame
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