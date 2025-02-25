Währungen / SUZ
SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O
9.56 USD 0.02 (0.21%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUZ hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.47 bis zu einem Hoch von 9.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.47 9.59
Jahresspanne
8.41 10.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.58
- Eröffnung
- 9.55
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Tief
- 9.47
- Hoch
- 9.59
- Volumen
- 1.024 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- 2.91%
- Jahresänderung
- -4.88%
