SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O

9.56 USD 0.02 (0.21%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SUZ hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.47 bis zu einem Hoch von 9.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
SUZ News

Tagesspanne
9.47 9.59
Jahresspanne
8.41 10.99
Vorheriger Schlusskurs
9.58
Eröffnung
9.55
Bid
9.56
Ask
9.86
Tief
9.47
Hoch
9.59
Volumen
1.024 K
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
-0.83%
6-Monatsänderung
2.91%
Jahresänderung
-4.88%
