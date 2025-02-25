Валюты / SUZ
SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O
9.56 USD 0.08 (0.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SUZ за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.52, а максимальная — 9.64.
Следите за динамикой Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.52 9.64
Годовой диапазон
8.41 10.99
- Предыдущее закрытие
- 9.48
- Open
- 9.52
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.52
- High
- 9.64
- Объем
- 1.181 K
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -0.83%
- 6-месячное изменение
- 2.91%
- Годовое изменение
- -4.88%
