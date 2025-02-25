КотировкиРазделы
SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O

9.56 USD 0.08 (0.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SUZ за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.52, а максимальная — 9.64.

Следите за динамикой Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SUZ

Дневной диапазон
9.52 9.64
Годовой диапазон
8.41 10.99
Предыдущее закрытие
9.48
Open
9.52
Bid
9.56
Ask
9.86
Low
9.52
High
9.64
Объем
1.181 K
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
2.91%
Годовое изменение
-4.88%
