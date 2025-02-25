통화 / SUZ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O
9.53 USD 0.03 (0.31%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SUZ 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.49이고 고가는 9.60이었습니다.
Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUZ News
- SUZ or KLBAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Suzano (SUZ) Right Now?
- Best Growth Stocks to Buy for August 25th
- Suzano: Capturing High Yields Ahead Of A Pulp Recovery (NYSE:SUZ)
- Best Growth Stocks to Buy for August 15th
- Best Value Stocks to Buy for August 15th
- SUZ vs. KLBAY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Suzano (SUZ) Stock Undervalued Right Now?
- Suzano Papel ADR earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Kemira shares dip on profit warning, outlook cut
- EWZS: Brazilian Small Caps Poised For A Breakout (NASDAQ:EWZS)
- Goldman Sachs upgrades Suzano stock rating to buy on valuation
- Suzano: This Is Why The Market Likes The JV With Kimberly-Clark (SUZ)
- Tesla And Lululemon Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (Jun 2-Jun 6): Are The Others In Your Portfolio? - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Suzano stock soars on joint venture news; Kimberly-Clark dips
- suzano announces joint venture with kimberly-clark
- Kimberly-Clark sells majority stake of $3.4 billion international tissue unit to Brazil’s Suzano
- Wall Street Breakfast Podcast: Auto Trouble Over Rare Earths
- M&A News: Kimberly-Clark Eyes $3.5B Global Tissue Sale amid Portfolio Overhaul - TipRanks.com
- Kimberly-Clark nears $3.5 billion sale of global tissue business to Suzano, WSJ reports
- Kimberly-Clark’s $4 billion international tissue unit set for three-way M&A fight, sources say
- Suzano: A Winner In The Tariff Tussle (NYSE:SUZ)
- BlackRock Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:MAGRX)
- Fitch upgrades outlook for Suzano to positive, affirms 'BBB-' rating
일일 변동 비율
9.49 9.60
년간 변동
8.41 10.99
- 이전 종가
- 9.56
- 시가
- 9.55
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- 저가
- 9.49
- 고가
- 9.60
- 볼륨
- 2.473 K
- 일일 변동
- -0.31%
- 월 변동
- -1.14%
- 6개월 변동
- 2.58%
- 년간 변동율
- -5.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K