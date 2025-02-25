货币 / SUZ
SUZ: Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O
9.55 USD 0.01 (0.10%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SUZ汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.54和高点9.61进行交易。
关注Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One O动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SUZ新闻
日范围
9.54 9.61
年范围
8.41 10.99
- 前一天收盘价
- 9.56
- 开盘价
- 9.55
- 卖价
- 9.55
- 买价
- 9.85
- 最低价
- 9.54
- 最高价
- 9.61
- 交易量
- 107
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.93%
- 6个月变化
- 2.80%
- 年变化
- -4.98%
