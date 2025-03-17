KurseKategorien
RS: Reliance Inc

287.37 USD 0.89 (0.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RS hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.36 bis zu einem Hoch von 290.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reliance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
285.36 290.57
Jahresspanne
250.07 347.43
Vorheriger Schlusskurs
288.26
Eröffnung
286.71
Bid
287.37
Ask
287.67
Tief
285.36
Hoch
290.57
Volumen
392
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
-1.22%
6-Monatsänderung
0.11%
Jahresänderung
-1.06%
