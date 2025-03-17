Währungen / RS
RS: Reliance Inc
287.37 USD 0.89 (0.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RS hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.36 bis zu einem Hoch von 290.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reliance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
285.36 290.57
Jahresspanne
250.07 347.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 288.26
- Eröffnung
- 286.71
- Bid
- 287.37
- Ask
- 287.67
- Tief
- 285.36
- Hoch
- 290.57
- Volumen
- 392
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- 0.11%
- Jahresänderung
- -1.06%
