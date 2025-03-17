Dövizler / RS
RS: Reliance Inc
288.21 USD 0.84 (0.29%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RS fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 285.50 ve Yüksek fiyatı olarak 290.32 aralığında işlem gördü.
Reliance Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
285.50 290.32
Yıllık aralık
250.07 347.43
- Önceki kapanış
- 287.37
- Açılış
- 290.13
- Satış
- 288.21
- Alış
- 288.51
- Düşük
- 285.50
- Yüksek
- 290.32
- Hacim
- 852
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- -0.93%
- 6 aylık değişim
- 0.40%
- Yıllık değişim
- -0.77%
21 Eylül, Pazar