RS: Reliance Inc

288.21 USD 0.84 (0.29%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RS fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 285.50 ve Yüksek fiyatı olarak 290.32 aralığında işlem gördü.

Reliance Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
285.50 290.32
Yıllık aralık
250.07 347.43
Önceki kapanış
287.37
Açılış
290.13
Satış
288.21
Alış
288.51
Düşük
285.50
Yüksek
290.32
Hacim
852
Günlük değişim
0.29%
Aylık değişim
-0.93%
6 aylık değişim
0.40%
Yıllık değişim
-0.77%
21 Eylül, Pazar