Devises / RS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RS: Reliance Inc
288.21 USD 0.84 (0.29%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RS a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 285.50 et à un maximum de 290.32.
Suivez la dynamique Reliance Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RS Nouvelles
- Kaiser Aluminum nomme le vétéran de l’industrie métallurgique James Hoffman à son conseil d’administration
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- JPM bullish on Reliance Steel & Aluminum on its ‘underappreciated’ growth profile
- JPMorgan initiates Reliance Steel & Aluminum stock with Overweight rating
- Friedman Industries: Coming To Life; Interesting To Watch (FRD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reliance (RS) Down 5.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Reliance Enters Into $400 Million Loan Facility to Refinance Debt
- BHP Group FY25 Earnings & Revenues Decline Y/Y on Lower Prices
- Reliance secures $400 million term loan facility to refinance maturing debt
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- Reliance: Solid Compounder In A 'Boring' Industry (NYSE:RS)
- Earnings call transcript: Reliance Inc. sees strong Q2 2025 growth
- Reliance's Earnings Miss, Revenues Beat Estimates in Q2
- Reliance (RS) Lags Q2 Earnings Estimates
- Should Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) Be on Your Investing Radar?
- Here's How Much a $1000 Investment in Reliance Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Analysts Estimate Teck Resources Ltd (TECK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Reliance (RS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Basic Materials Stocks Now
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Hartford MidCap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Moody’s upgrades Reliance, Inc. to Baa1 with stable outlook
Range quotidien
285.50 290.32
Range Annuel
250.07 347.43
- Clôture Précédente
- 287.37
- Ouverture
- 290.13
- Bid
- 288.21
- Ask
- 288.51
- Plus Bas
- 285.50
- Plus Haut
- 290.32
- Volume
- 852
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- -0.93%
- Changement à 6 Mois
- 0.40%
- Changement Annuel
- -0.77%
20 septembre, samedi