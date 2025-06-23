KurseKategorien
Währungen / OOMA
Zurück zum Aktien

OOMA: Ooma Inc

12.92 USD 0.17 (1.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OOMA hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.92 bis zu einem Hoch von 13.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ooma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OOMA News

Tagesspanne
12.92 13.20
Jahresspanne
10.93 17.01
Vorheriger Schlusskurs
13.09
Eröffnung
13.14
Bid
12.92
Ask
13.22
Tief
12.92
Hoch
13.20
Volumen
36
Tagesänderung
-1.30%
Monatsänderung
2.30%
6-Monatsänderung
-0.31%
Jahresänderung
14.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K