Divisas / OOMA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OOMA: Ooma Inc
13.04 USD 0.33 (2.60%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OOMA de hoy ha cambiado un 2.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.75, mientras que el máximo ha alcanzado 13.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ooma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OOMA News
- Do Options Traders Know Something About Ooma Stock We Don't?
- Ooma: Benefiting From Industry Tailwinds While Results Lag
- Benchmark reiterates Buy rating on Ooma stock, maintains $20 price target
- JMP reiterates Market Perform rating on Ooma stock after Q2 results
- Ooma, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OOMA)
- Ooma, Inc. (OOMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ooma Inc’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ooma Reports Record Q2 Profit Growth
- Ooma (OOMA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ooma Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ooma Posts 53% EPS Jump in Fiscal Q2
- Ooma Q2 FY2026 slides: business segment drives growth, expands into new markets
- Ooma Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Ooma (NYSE:OOMA)
- Ooma stock rating reiterated at Buy by Benchmark ahead of earnings
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Upwork CAO Marie Olivier sells $34,297 in shares
- Ooma director Galligan sells $154,276 in shares
- Upwork CAO Marie Olivier sells $25k in shares
- Upwork CFO Gessert sells $125k in shares
Rango diario
12.75 13.28
Rango anual
10.93 17.01
- Cierres anteriores
- 12.71
- Open
- 12.90
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- Low
- 12.75
- High
- 13.28
- Volumen
- 628
- Cambio diario
- 2.60%
- Cambio mensual
- 3.25%
- Cambio a 6 meses
- 0.62%
- Cambio anual
- 15.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B