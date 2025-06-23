Moedas / OOMA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OOMA: Ooma Inc
13.04 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OOMA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.98 e o mais alto foi 13.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Ooma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OOMA Notícias
- Do Options Traders Know Something About Ooma Stock We Don't?
- Ooma: Benefiting From Industry Tailwinds While Results Lag
- Benchmark reiterates Buy rating on Ooma stock, maintains $20 price target
- JMP reiterates Market Perform rating on Ooma stock after Q2 results
- Ooma, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OOMA)
- Ooma, Inc. (OOMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ooma Inc’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ooma Reports Record Q2 Profit Growth
- Ooma (OOMA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ooma Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ooma Posts 53% EPS Jump in Fiscal Q2
- Ooma Q2 FY2026 slides: business segment drives growth, expands into new markets
- Ooma Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Ooma (NYSE:OOMA)
- Ooma stock rating reiterated at Buy by Benchmark ahead of earnings
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Upwork CAO Marie Olivier sells $34,297 in shares
- Ooma director Galligan sells $154,276 in shares
- Upwork CAO Marie Olivier sells $25k in shares
- Upwork CFO Gessert sells $125k in shares
Faixa diária
12.98 13.26
Faixa anual
10.93 17.01
- Fechamento anterior
- 13.04
- Open
- 13.14
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- Low
- 12.98
- High
- 13.26
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.62%
- Mudança anual
- 15.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh