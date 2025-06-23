통화 / OOMA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OOMA: Ooma Inc
12.79 USD 0.30 (2.29%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OOMA 환율이 오늘 -2.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.77이고 고가는 13.20이었습니다.
Ooma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OOMA News
- Do Options Traders Know Something About Ooma Stock We Don't?
- Ooma: Benefiting From Industry Tailwinds While Results Lag
- Benchmark reiterates Buy rating on Ooma stock, maintains $20 price target
- JMP reiterates Market Perform rating on Ooma stock after Q2 results
- Ooma, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OOMA)
- Ooma, Inc. (OOMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ooma Inc’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ooma Reports Record Q2 Profit Growth
- Ooma (OOMA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ooma Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ooma Posts 53% EPS Jump in Fiscal Q2
- Ooma Q2 FY2026 slides: business segment drives growth, expands into new markets
- Ooma Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Ooma (NYSE:OOMA)
- Ooma stock rating reiterated at Buy by Benchmark ahead of earnings
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Upwork CAO Marie Olivier sells $34,297 in shares
- Ooma director Galligan sells $154,276 in shares
- Upwork CAO Marie Olivier sells $25k in shares
- Upwork CFO Gessert sells $125k in shares
일일 변동 비율
12.77 13.20
년간 변동
10.93 17.01
- 이전 종가
- 13.09
- 시가
- 13.14
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- 저가
- 12.77
- 고가
- 13.20
- 볼륨
- 134
- 일일 변동
- -2.29%
- 월 변동
- 1.27%
- 6개월 변동
- -1.31%
- 년간 변동율
- 13.49%
20 9월, 토요일