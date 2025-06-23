クォートセクション
通貨 / OOMA
株に戻る

OOMA: Ooma Inc

13.09 USD 0.05 (0.38%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OOMAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり12.94の安値と13.26の高値で取引されました。

Ooma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OOMA News

1日のレンジ
12.94 13.26
1年のレンジ
10.93 17.01
以前の終値
13.04
始値
13.14
買値
13.09
買値
13.39
安値
12.94
高値
13.26
出来高
281
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
3.64%
6ヶ月の変化
1.00%
1年の変化
16.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K