OOMA: Ooma Inc
13.09 USD 0.05 (0.38%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OOMAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり12.94の安値と13.26の高値で取引されました。
Ooma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OOMA News
1日のレンジ
12.94 13.26
1年のレンジ
10.93 17.01
- 以前の終値
- 13.04
- 始値
- 13.14
- 買値
- 13.09
- 買値
- 13.39
- 安値
- 12.94
- 高値
- 13.26
- 出来高
- 281
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 3.64%
- 6ヶ月の変化
- 1.00%
- 1年の変化
- 16.15%
