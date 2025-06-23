Валюты / OOMA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OOMA: Ooma Inc
12.71 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OOMA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.61, а максимальная — 12.74.
Следите за динамикой Ooma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OOMA
- Do Options Traders Know Something About Ooma Stock We Don't?
- Ooma: Benefiting From Industry Tailwinds While Results Lag
- Benchmark reiterates Buy rating on Ooma stock, maintains $20 price target
- JMP reiterates Market Perform rating on Ooma stock after Q2 results
- Ooma, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OOMA)
- Ooma, Inc. (OOMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ooma Inc’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ooma Reports Record Q2 Profit Growth
- Ooma (OOMA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ooma Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ooma Posts 53% EPS Jump in Fiscal Q2
- Ooma Q2 FY2026 slides: business segment drives growth, expands into new markets
- Ooma Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Ooma (NYSE:OOMA)
- Ooma stock rating reiterated at Buy by Benchmark ahead of earnings
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Upwork CAO Marie Olivier sells $34,297 in shares
- Ooma director Galligan sells $154,276 in shares
- Upwork CAO Marie Olivier sells $25k in shares
- Upwork CFO Gessert sells $125k in shares
Дневной диапазон
12.61 12.74
Годовой диапазон
10.93 17.01
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.69
- Bid
- 12.71
- Ask
- 13.01
- Low
- 12.61
- High
- 12.74
- Объем
- 203
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- 12.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.