货币 / OOMA
OOMA: Ooma Inc
13.08 USD 0.37 (2.91%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OOMA汇率已更改2.91%。当日，交易品种以低点12.80和高点13.08进行交易。
关注Ooma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OOMA新闻
- Do Options Traders Know Something About Ooma Stock We Don't?
- Ooma: Benefiting From Industry Tailwinds While Results Lag
- Benchmark reiterates Buy rating on Ooma stock, maintains $20 price target
- JMP reiterates Market Perform rating on Ooma stock after Q2 results
- Ooma, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OOMA)
- Ooma, Inc. (OOMA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ooma Inc’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock rises
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ooma Reports Record Q2 Profit Growth
- Ooma (OOMA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ooma Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ooma Posts 53% EPS Jump in Fiscal Q2
- Ooma Q2 FY2026 slides: business segment drives growth, expands into new markets
- Ooma Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Ooma (NYSE:OOMA)
- Ooma stock rating reiterated at Buy by Benchmark ahead of earnings
- Ooma (OOMA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Upwork CAO Marie Olivier sells $34,297 in shares
- Ooma director Galligan sells $154,276 in shares
- Upwork CAO Marie Olivier sells $25k in shares
- Upwork CFO Gessert sells $125k in shares
日范围
12.80 13.08
年范围
10.93 17.01
- 前一天收盘价
- 12.71
- 开盘价
- 12.90
- 卖价
- 13.08
- 买价
- 13.38
- 最低价
- 12.80
- 最高价
- 13.08
- 交易量
- 227
- 日变化
- 2.91%
- 月变化
- 3.56%
- 6个月变化
- 0.93%
- 年变化
- 16.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值