Währungen / METCB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
17.58 USD 2.16 (14.01%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von METCB hat sich für heute um 14.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.41 bis zu einem Hoch von 17.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ramaco Resources Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
METCB News
- Ramaco Resources beruft Mike Graney in den Verwaltungsrat
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Metcb stock hits 52-week high at 16.45 USD
- METCI: An 8.25% Senior Note IPO From Ramaco Resources (NASDAQ:METC)
- Metcb stock reaches 52-week high at 14.0 USD
- Ramaco Resources: High-Yield Dividend With Strategic Appeal (NASDAQ:METCB)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Ramaco Resources, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:METC)
- Ramaco Resources, Inc. (METC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
15.41 17.83
Jahresspanne
6.01 20.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.42
- Eröffnung
- 15.41
- Bid
- 17.58
- Ask
- 17.88
- Tief
- 15.41
- Hoch
- 17.83
- Volumen
- 548
- Tagesänderung
- 14.01%
- Monatsänderung
- 8.05%
- 6-Monatsänderung
- 151.14%
- Jahresänderung
- 61.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K