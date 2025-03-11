货币 / METCB
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
16.30 USD 0.13 (0.80%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日METCB汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点15.76和高点16.38进行交易。
关注Ramaco Resources Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
METCB新闻
日范围
15.76 16.38
年范围
6.01 20.81
- 前一天收盘价
- 16.17
- 开盘价
- 16.26
- 卖价
- 16.30
- 买价
- 16.60
- 最低价
- 15.76
- 最高价
- 16.38
- 交易量
- 166
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 132.86%
- 年变化
- 49.68%
