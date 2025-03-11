Divisas / METCB
METCB: Ramaco Resources Inc - Class B
15.42 USD 0.88 (5.40%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de METCB de hoy ha cambiado un -5.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.17, mientras que el máximo ha alcanzado 16.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ramaco Resources Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
METCB News
Rango diario
15.17 16.58
Rango anual
6.01 20.81
- Cierres anteriores
- 16.30
- Open
- 15.99
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 15.17
- High
- 16.58
- Volumen
- 170
- Cambio diario
- -5.40%
- Cambio mensual
- -5.22%
- Cambio a 6 meses
- 120.29%
- Cambio anual
- 41.60%
